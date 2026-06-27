Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del pasado miércoles 24 de junio han dejado una devastadora cantidad de daños materiales y humanos, provocando un estado de emergencia en el país.

Las cifras oficiales del gobierno venezolano informan que hasta el momento la cantidad de muertes asciende a mil 430, mientras que los heridos suman 3 mil 238. No obstante, la ONU ha calculado que las personas no localizadas son alrededor de 50 mil y que los afectados por este desastre natural podrían elevarse a los 6.8 millones.

Entre reportes de decenas de miles de desaparecidos y heridos, una lucha contra el reloj por rescatar a quienes siguen con vida, escombros y ayuda que parece llegar lenta o retrasada a muchos rincones del país, hay quienes se preocupan por una población afectada casi olvidada: las mascotas.

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Rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas durante las operaciones de búsqueda (26/06/2026). Foto: AP

Activan portal para reportar mascotas perdidas o desaparecidas

Ya que para muchos las mascotas también forman parte de la familia, algunos internautas han compartido a través de redes sociales un portal para reportar a perros, gatos u otros animales que fueron separados de sus tutores debido al doble terremoto en el centro de Venezuela.

La página "Encuentra a tu mascota" (https://mascotasvzla.org/) le permite a los usuarios publicar el reporte de su mascota extraviada o si encontraron a una mascota. En el portal es posible poner:

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Estado de la mascota (perdida, encontrada o resguardada)

Tipo de animal (perro, gato, ave, otros)

Nombre

Rasgos distintivos (manchas, color, etc.)

Zona o referencia donde se perdió o se halló

Descripción de la mascota

Foto

Datos de contacto de la persona que realiza el reporte

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Conoce las señales que indican que tu mascota está pasando por un cuadro depresivo. Foto: jeffreyw

Este registro solidario de mascotas busca impulsar la idea de que los animales también son familia, sufren e importan igual que los humanos.

Asimismo, se pretende ofrecer un espacio virtual para que personas puedan reportar, localizar y difundir información sobre los pequeños y peludos acompañantes.

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