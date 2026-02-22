¿Por qué Willie Colón era llamado “El Malo del Bronx”? La historia detrás del apodo que marcó su leyenda en la salsa

La música latina despide a una de sus figuras más emblemáticas. Willie Colón, referente de la salsa, falleció a los 75 años en Nueva York, luego de haber sido hospitalizado, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Aunque no se detallaron las causas médicas específicas, se informó que el artista partió en paz, acompañado por sus seres queridos, quienes también pidieron respeto ante el difícil momento y celebraron el legado que deja en la música latina.

El origen del apodo “El Malo del Bronx”

Más allá de éxitos como “El Gran Varón” y “Talento de televisión”, la figura de Willie Colón estuvo siempre ligada a un sobrenombre que lo acompañó desde su juventud: “El Malo del Bronx”.

En 1965 publicó su primer sencillo y luego llegó el disco El malo (1967), junto a Héctor Lavoe.​ Fotos: AP y cortesía

El apodo no fue una estrategia publicitaria, sino un reflejo de su historia personal. Nacido y criado en el barrio del Bronx, en Nueva York, creció en un entorno latino marcado por la migración puertorriqueña. Fue su abuela Antonia quien llegó a Estados Unidos en una de las primeras oleadas de boricuas y se estableció en ese vecindario, donde también enseñó a su nieto a hablar español y a abrazar sus raíces.

El origen del apodo “El Malo del Bronx”. Foto: Archivo AP.

Criado por ella ante la ausencia paterna, y siendo el único varón de la familia, asumió desde joven un papel protector en su comunidad. En distintas entrevistas relató que, cada vez que alguien intentaba agredirlo o afectar a los suyos, respondía sin titubeos. Esa reputación forjada en las calles le valió el mote de “El Malo”.

El sobrenombre trascendió el barrio y se convirtió en sello artístico. A los 16 años grabó su primer álbum titulado “El Malo”, producción que lo catapultó dentro de la industria y consolidó su identidad musical. Con el tiempo, ese apodo se transformó en símbolo de carácter, orgullo latino y resistencia cultural.

