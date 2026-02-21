Más Información

Se cancela mudanza del Dolores Olmedo a Parque Aztlán 

Se cancela mudanza del Dolores Olmedo a Parque Aztlán 

A los unía ser puertorriqueños; en su concierto en Brasil, el intérprete de “Titi me preguntó” dedicó un espacio para recordar a la leyenda de la salsa, fallecida este 21 de febrero a los 75 años.

El momento, que se volvió viral en redes sociales, incluyó unas palabras de Bunny para el trombonista y compositor, con las que reconoció su legado:

“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia”, dijo mientras el público aplaudía.

“El Conejo Malo” también destacó la influencia de Colón en las nuevas generaciones de músicos: “Mientras sigue existiendo, artistas como estos que están aquí, mantendrán la música y la salsa y todos los ritmos vivos. Así que Brasil, ¿quieren bailar?”, concluyó.

Bunny, en medio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, se unió a la lista de artistas que han despedido al legendario músico.

Willie Colón y su opinión sobre Bad Bunny

Aunque Bad Bunny mostró respeto por el fallecimiento de "El malo del Bronx", Willie Colón había sido crítico con el reguetonero estos últimos meses.

Desde la manera en que supuestamente Bad Bunny infla sus reproducciones en Spotify hasta su papel como representante de Puerto Rico y Latinoamérica en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

