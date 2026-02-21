El segundo instrumento que tuvo Willie Colón cuando era niño costó 50 dólares. Para su familia en el Bronx de esos años era un lujo. Fue su abuela Antonia Román quien hizo el esfuerzo de comprárselo, convencida de que la música podía alejarlo de la marginación, la discriminación y el ambiente criminal que rodeaba las calles donde el puertorriqueño creció en Nueva York.

A temprana edad mostró un talento excepcional. Primero exploró la trompeta y después el trombón. En el barrio tomó clases con el trompetista T. Joe, quien lo apoyó para formar su propio grupo. Mientras luchaba por posicionarse, en 1964 nació en la ciudd el sello que convertiría a los músicos afroantillanos en un fenómeno internacional: Fania Records, fundado por el músico Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Willie (1950–2026)) se presentó ante ellos durante su juventud y logró entrar.

Foto: Archivo EFE.

Fue bajo ese contexto que conoció a Celia Cruz, la ya consolidada “Reina de la Salsa”, quien también formaba parte de la disquera, al igual que el icónico Héctor Lavoe.

Para "El malo del Bronx", como era llamado Colón", coincidir con la voz detrás de "La vida es un carnaval" fue uno de sus mayores sueños. En el programa “La historia detrás del mito” la definió como una mujer con la que era fácil trabajar, a diferencia de otras divas musicales: “Tenía una ética profesional increíble, una persona muy dulce”. Y remató diciendo que fue un “gran logro pa’ mí”.

La amistad se fue fortaleciendo. Más allá de compartir el mismo género, había admiración y respeto. A mediados de los 70, cuando Colón ya se movía también como compositor, productor, arreglista y director musical, amplió su red de colaboradores y comenzó una etapa más cercana con Cruz.

Su colaboración tomó forma en 1977 con Only They Could Have Made This Album. con Celia como vocalista y Willie como trombonista y productor. De ese proyecto surgieron temas como “Dos jueyes”, “Kimbambara” y “Mi caso”, melodía en la que se exponen las razones por las que una mujer decide no casarse.

Colón también incorporó conciencia social y experiencias propias en canciones como “Latinos en Estados Unidos”, e incluso exploró raíces mexicanas con su versión de “Cucurrucucú Paloma”. La popularidad que lograron juntos los volvió a reunir en “The Winners”, que se convirtió en un clásico del género.

Durante los 80´s, Colón se posicionó como uno de los directores de orquesta más audaces, mientras que la cubana aportaba prestigio y un carisma global que fortalecía sus proyectos.

Celia, testigo del amor entre Willie y Julia

Celia fue madrina de bodas de Willie cuando se casó con Julia, madre de sus tres hijos, en Cancún, en el marco del Festival Internacional del Caribe. La ceremonia contó con el apoyo del Consejo de Cultura y las Artes. Durante el enlace, Colón le dedicó un tributo especial a la intérprete de “Azúcar”, aunque ella no permaneció durante todo el evento.

Los vestidos de Celia Cruz fueron un distintivo que destacaba de su persona. Todos sus atuendos tenían un toque de brillo y color que hacían juego con su personalidad. Foto: Archivo El Universal.

"Todo tiene su final"

El 16 de julio de 2003, Celia Cruz falleció. Willie asumió un papel clave en su despedida, que reunió a más de 150 mil personas en Miami y Nueva York. Incluso tuvo que explicarle al entonces alcalde Michael Bloomberg quién era Celia y la importancia que tenía para la comunidad latina, convenciéndolo de rendirle un homenaje a la altura. Se cerraron calles y una escuela de música llevó su nombre.

Willie también intentó hacerse presente en los últimos días de vida de la cantante, aunque ella prefirió que no la vieran en ese estado.

Este 21 de febrero, Willie Colón falleció a los 75 años en un hospital de Nueva York, luego de haber sido internado días antes por complicaciones de salud.

*Con información de Latin Jazz Netwoork.

