Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como "Idilio" y "Gitana", tuvo otros éxitos como "El gran varón", la canción fue escrita en 1986 por el compositor panameño Omar Alfanno e interpretada por Colón con su grupo Legal Alien.
"El gran varón" formó parte de "Top Secrets", el octavo álbum de estudio en general del compositor puertorriqueño; alcanzó el primer puesto en las listas musical de 10 países,y se encuentra en el puesto 23 en la lista Billboard de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos.
¿De qué trata la canción "El gran varón"?
“El gran varón” narra la historia de Simón, quien desde joven enfrenta el rechazo de su padre, Andrés, al no cumplir con las expectativas tradicionales de “ser un gran varón”. Con el paso del tiempo, Simón decide viajar a Estados Unidos para vivir con mayor libertad y asumir plenamente su identidad como mujer trans. Cuando su padre la visita, lejos de reconciliarse, reafirma su desaprobación. Años después, Simón muere a causa del sida a los 30 años, y el padre, ya arrepentido, comprende demasiado tarde el peso de su intolerancia.
El autor Omar Alfanno ha contado que la canción está inspirada en la vida de una amiga de su adolescencia, a quien decidió rendir homenaje a través de esta historia. En plena crisis del VIH/sida y en un contexto de fuerte estigmatización hacia la comunidad LGBTQ+, la canción resultó impactante por abordar de manera directa temas como la identidad de género, el rechazo familiar y la discriminación.
Su potente narrativa, sumada a un arreglo salsero contundente y bailable, la convirtió en un éxito rotundo en América Latina y en una de las piezas más influyentes y debatidas dentro del repertorio salsero.
“El gran varón” es considerada la primera canción en español que abordó de manera directa el tema del VIH/sida. No obstante, más allá de ser vista por muchos como un referente en la visibilización de la comunidad LGBT, también ha generado debate, pues algunos sectores interpretan que refleja posturas conservadoras que presentan la homosexualidad como algo “fuera de lo establecido”.
Debido a la sensibilidad del tema y al contexto social de finales de los años 80, cuando el estigma en torno al sida y la diversidad sexual era muy fuerte, la canción enfrentó censura y llegó a ser vetada en diversas estaciones de radio tras su lanzamiento.
Colón cosechó muchos éxitos musicales a lo largo de 50 años de carrera, tuvo una era dorada con Héctor Lavoe y con Rubén Blades, y su muerte a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York ha enlutado a los salseros del mundo
Letra de la canción "El gran varón"
En la sala de un hospital
A las 9:43, nació Simón
Es el verano del 56
El orgullo de don Andrés por ser varón
Fue criado como los demás
Con mano dura, con severidad
Nunca opinó
Cuando crezcas, vas a estudiar
La misma vaina que tu papá
Óyelo bien
Tendrás que ser un gran varón
Al extranjero, se fue Simón
Lejos de casa, se le olvidó aquel sermón
Cambió la forma de caminar
Usaba falda, lápiz labial y un carterón
Cuenta la gente que, un día, el papá
Fue a visitarlo sin avisar, ¡vaya, qué error!
Una mujer le habló al pasar
Le dijo: Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va?
No me conoces, yo soy Simón
Simón, tu hijo, el gran varón
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
Se dejó llevar
Por lo que dice la gente
Su padre jamás le habló
Lo abandonó para siempre
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
No te quejes, Andrés
No te quejes por nada
Si del cielo te caen limones
Aprende a hacer limonada
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
Y mientras pasan los años
El viejo, cediendo un poco
Simón ya ni le escribía
Andrés estaba furioso
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
Por fin, hubo noticias
De donde su hijo estaba
Andrés nunca olvidó el día
De esa triste llamada
En la sala de un hospital
De una extraña enfermedad, murió Simón
Es el verano del 86
Al enfermo de la cama 10, nadie lloró
Simón, Simón
Simón
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
Hay que tener compasión
Basta ya de moraleja
El que esté libre de pecado
Que tire la primera piedra
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
El que nunca perdona
Tiene destino cierto
De vivir amargo recuerdo
En su propio infierno
No se puede corregir a la naturaleza
Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza
