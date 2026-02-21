Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como "Idilio" y "Gitana", tuvo otros éxitos como "El gran varón", la canción fue escrita en 1986​ por el compositor panameño Omar Alfanno​​ e interpretada por Colón​​​​ con su grupo Legal Alien.

"El gran varón" formó parte de "Top Secrets", el octavo álbum de estudio en general del compositor puertorriqueño; alcanzó el primer puesto en las listas musical de 10 países,y se encuentra en el puesto 23 en la lista Billboard de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos.

¿De qué trata la canción "El gran varón"?

“El gran varón” narra la historia de Simón, quien desde joven enfrenta el rechazo de su padre, Andrés, al no cumplir con las expectativas tradicionales de “ser un gran varón”. Con el paso del tiempo, Simón decide viajar a Estados Unidos para vivir con mayor libertad y asumir plenamente su identidad como mujer trans. Cuando su padre la visita, lejos de reconciliarse, reafirma su desaprobación. Años después, Simón muere a causa del sida a los 30 años, y el padre, ya arrepentido, comprende demasiado tarde el peso de su intolerancia.

El autor Omar Alfanno ha contado que la canción está inspirada en la vida de una amiga de su adolescencia, a quien decidió rendir homenaje a través de esta historia. En plena crisis del VIH/sida y en un contexto de fuerte estigmatización hacia la comunidad LGBTQ+, la canción resultó impactante por abordar de manera directa temas como la identidad de género, el rechazo familiar y la discriminación.

Su potente narrativa, sumada a un arreglo salsero contundente y bailable, la convirtió en un éxito rotundo en América Latina y en una de las piezas más influyentes y debatidas dentro del repertorio salsero.

“El gran varón” es considerada la primera canción en español que abordó de manera directa el tema del VIH/sida. No obstante, más allá de ser vista por muchos como un referente en la visibilización de la comunidad LGBT, también ha generado debate, pues algunos sectores interpretan que refleja posturas conservadoras que presentan la homosexualidad como algo “fuera de lo establecido”.

Debido a la sensibilidad del tema y al contexto social de finales de los años 80, cuando el estigma en torno al sida y la diversidad sexual era muy fuerte, la canción enfrentó censura y llegó a ser vetada en diversas estaciones de radio tras su lanzamiento.

Colón cosechó muchos éxitos musicales a lo largo de 50 años de carrera, tuvo una era dorada con Héctor Lavoe y con Rubén Blades, y su muerte a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York ha enlutado a los salseros del mundo

Letra de la canción "El gran varón"

En la sala de un hospital

A las 9:43, nació Simón

Es el verano del 56

El orgullo de don Andrés por ser varón

Fue criado como los demás

Con mano dura, con severidad

Nunca opinó

Cuando crezcas, vas a estudiar

La misma vaina que tu papá

Óyelo bien

Tendrás que ser un gran varón

Al extranjero, se fue Simón

Lejos de casa, se le olvidó aquel sermón

Cambió la forma de caminar

Usaba falda, lápiz labial y un carterón

Cuenta la gente que, un día, el papá

Fue a visitarlo sin avisar, ¡vaya, qué error!

Una mujer le habló al pasar

Le dijo: Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va?

No me conoces, yo soy Simón

Simón, tu hijo, el gran varón

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

Se dejó llevar

Por lo que dice la gente

Su padre jamás le habló

Lo abandonó para siempre

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

No te quejes, Andrés

No te quejes por nada

Si del cielo te caen limones

Aprende a hacer limonada

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

Y mientras pasan los años

El viejo, cediendo un poco

Simón ya ni le escribía

Andrés estaba furioso

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

Por fin, hubo noticias

De donde su hijo estaba

Andrés nunca olvidó el día

De esa triste llamada

En la sala de un hospital

De una extraña enfermedad, murió Simón

Es el verano del 86

Al enfermo de la cama 10, nadie lloró

Simón, Simón

Simón

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

Hay que tener compasión

Basta ya de moraleja

El que esté libre de pecado

Que tire la primera piedra

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

El que nunca perdona

Tiene destino cierto

De vivir amargo recuerdo

En su propio infierno

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace dobla'o jamás su tronco endereza

