Willie Colón, uno de los músicos latinos más legendarios de la escena, murió este sábado 21 de febrero a los 75 años. La noticia provocó reacciones inmediatas de artistas e incluso líderes políticos.

“El malo del Bronx” fue uno de los grandes impulsores de la salsa junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades. Dejó canciones como “Talento de televisión” y “El gran varón”, que marcaron a generaciones.

Aunque no se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento, se especula que habría sido consecuencia de complicaciones respiratorias. Esa situación lo llevó a ser hospitalizado de emergencia hace apenas unos días.

Lee también: Willie Colón, adiós al emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como "Idilio", "Gitana" y "Talento de televisión"

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rubén Blades, su compañero musical y parte de una de las duplas más importantes de la música en español. Ambos grabaron el disco “Siembra” en 1978, del que se desprenden temas como “Pedro Navaja”. El artista publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, apuntó.

Otro que expresó su sentir tras la noticia fue Alejandro Villamizar, vocalista de Bacilos.

Lee también: Blanca Estela Pavón: el día que murió la mejor pareja en cine de Pedro Infante

“Que triste perder a Willie Colón. Nos deja un gran legado, un antes y un después”, escribió junto a una bandera de Puerto Rico.

El Salón Los Ángeles, emblemático espacio de fama y tradición en la Ciudad de México, también se despidió del músico, quien se presentó en varias ocasiones en el lugar. “Hoy el corazón del barrio y del baile late más despacio…”, compartieron en Instagram.

En la publicación, añadieron su agradecimiento por las “noches eternas” y por los recuerdos que quedaron en la pista: “Aquí siempre tendrás casa, aplausos y familia”.

Por su parte, el intérprete de género urbano Farruko expresó su admiración por el salsero: “Tuve el privilegio de conocerte en persona y en vida. Descansa maestro”.

El impacto de Willie Colón no se limitó al ámbito musical. La noticia también generó reacciones en la esfera política internacional.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, posteó en su cuenta oficial de X.

“Murió uno de los grandes exponentes de la salsa, Willie Colón. Marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música”, se puede leer al inicio.

Lee también: Muere Willie Colón, uno de los exponentes más importantes de la salsa

“Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, afirma Duque.

Por su parte, AU-D, estadounidense naturalizado ecuatoriano y considerado uno de los pioneros de la balada rap, también expresó su tristeza con un mensaje breve:

“Adiós leyenda Willie Colón ! Tu legado se queda en nuestro ADN!”, escribió.