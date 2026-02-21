Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como "Idilio" y "Gitana" y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum "El Malo" junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como "Calle Luna, Calle Sol", "Che Che Colé" y "El día de mi suerte", convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

Unas de las canciones más importantes y famosas de Willie Colón Aquí, ya sea como intérprete, trombonista, productor o en colaboración, son:

1967 – “El Malo” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1967 – “Jazzy” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1968 – “Che Che Colé” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1968 – “Barrunto” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1969 – “No me den candela” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1969 – “Te están buscando” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1970 – “Aguanilé” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1970 – “Se equivocó la paloma” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1971 – “La murga” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) 1972 – “Calle Luna, Calle Sol” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1973 – “Idilio”

1974 – “Todo tiene su final” (producción de Colón con Héctor Lavoe como voz)

(producción de Colón con Héctor Lavoe como voz) 1975 – “Oh, Qué Será?” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1977 – “Siembra” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1978 – “Pedro Navaja” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1978 – “Plástico” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1978 – “Buscando guayaba” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1978 – “Ligia Elena” (con Rubén Blades)

(con Rubén Blades) 1979 – “Sin poderte hablar”

1980 – “Gitana”

1982 – “El día de mi suerte” (asociada a la era Fania; producción de Colón con Lavoe)

(asociada a la era Fania; producción de Colón con Lavoe) 1983 – “Tiempo pa’ matar”

1989 – “Talento de televisión”

1989 – “El gran varón”

1989 – “La banda”

1991 – “Déjala que siga”

1993 – “Y no hago más ná” (popularizada en repertorios Fania y recopilaciones)

(popularizada en repertorios Fania y recopilaciones) 1995 – “Eso se baila así” (relacionada con su repertorio en vivo)

(relacionada con su repertorio en vivo) 2008 – “El cantante” (tema emblemático de la era Fania, vinculado a su legado artístico)

(tema emblemático de la era Fania, vinculado a su legado artístico) 2011 – “Que lío” (reinterpretaciones y presentaciones en giras y compilaciones)

Esta mañana, la familia del músico informó sobre su muerte a través de un comunicado en el que se pide respeto por este momento doloro para la familia del músico que deja un legado musical inigualable.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante.

*Con información de EFE.

rad