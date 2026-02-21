Pocas horas antes de que se diera a conocer la muerte de la actriz Blanca Estela Pavón, los anuncios en el periódico invitaban al público a asistir al cine para ver dos de sus mejores películas junto al galán del momento y su mejor pareja en cine, Pedro Infante.

“Nosotros los pobres” y “Ustedes los ricos”, estrenadas en 1948, se proyectaron en la inauguración del Cine Mitla ubicado entonces en la calzada México-Tacuba, en la colonia Tacuba, al poniente de la Ciudad de México; nadie imaginaba en aquel momento que la actriz, una de las más reconocidas de la escena mexicana, había muerto en un accidente aéreo.

Mientras tanto, en el Cine Nacional, ubicado en el centro del entonces Distrito Federal, las dos películas protagonizadas por Pedro y Blanca Estela, llevaban dos semanas de “éxito arrollador”, se leía en el promocional.

Dos días antes de la muerte de Blanca Estela Pavón, se promocionaban los éxitos cinematográficos de la actriz junto a Pedro Infante. Hemeroteca EL UNIVERSAL, 24 de septiembre de 1949.

Blanca Estela Pavón nació hace 100 años, el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán Veracruz, su gracia y talento para el canto, el baile y la actuación la inmortalizaron como “La chorreada”, y a pesar de su corta carrera, logró enmarcar su nombre como un referente de la Época de Oro del cine mexicano.

La actriz tenía 23 años, había participado en 14 películas cuando sufrió el accidente aéreo que cortó con una prolífica carrera que iba en ascenso y que llegó a su fin cuando el avión en el que viajaba, proveniente de Oaxaca se cayó a orillas del Popocatépetl.

El último recinto en el que se presentó Blanca Estela fue el Teatro Macedonio Alcalá, en la ciudad de Oaxaca, donde alternó con todo tipo de figuras del entretenimiento, como ilusionistas cómicos, vedettes bailarinas, cancioneros, melódicos y cómicos excéntricos.

Las lágrimas de Pedro Infante por Blanca Estela

Los días siguientes a la muerte de Blanca Estela se habló sobre las extrañas coincidencias que rodearon los últimos meses de vida de la actriz, ya que Blanca Estela terminó el rodaje de "La mujer que yo perdí", junto a Pedro Infante, días antes del accidente; en esa película su personaje moría en los brazos de Infante.

Pedro Infante y Blanca Estela Pavón: un amor que empezó en el cine y terminó en el cielo

Esta cinta se pospuso mucho tiempo a causa del accidente sufrido por Pedro Infante cuando su avión se desplomó y él y la actriz Lupita Torrentera escaparon milagrosamente de morir.

Infante había invitado a Blanca Estela a ir con él en ese vuelo a Acapulco, sin embargo, como ella no pudo, Infante viajó con Torrentera.

Cuando Pedro Infante se recuperó del shock nervioso y cicatrizaron sus heridas se le hicieron unas pelucas para cubrir una deformación que le quedó en el cráneo, de esa manera pudo seguir actuando mientras le crecía el cabello.

El día del trágico accidente de Blanca Estela, en el que murieron 23 personas, el director Roberto Rodríguez tuvo una extraña sensación, ya que en el preciso momento en que, según los informes obtenidos se estrellaba el avión contra las rocas cerca del Pico del Fraile, y la artista moría, también moría en la pantalla, pues terminaba la primera proyección de "La mujer que yo perdí" en lo que se llama "primer corte", o sea, el primer intento para armar todas las escenas tomadas conforme al guión cinematográfico.

La última escena de la película está tan bien realizada por Blanca Estela que el director Roberto Rodríguez aseguró que sintió una extraña sensación de escalofríos que bien pudo haber sido un aviso de la tragedia.

El 27 de septiembre de 1949, EL UNIVERSAL informó:

“Una nueva catástrofe aérea ensangrentó ayer las nieves del Popocatépetl, el aparato XA-DUH de la Mexicana de Aviación procedente de Tapachula y que había hecho previamente escala en Tuxtla Gutiérrez, Ixtepec y Oaxaca se desplomó sin que se conozca las causas, temiéndose que hayan perecido sus veinte pasajeros así como del piloto, el copiloto y el sobrecargo”.

Pesar por la muerte de Blanca Estela Pavón. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El 6 de octubre salió publicada una noticia sobre el éxito de las últimas actuaciones de Blanca Estela Pavón, se anunció que gracias a ella se logró llenar el teatro de la ciudad de Oaxaca.

Pedro Infante, con quien Blanca Estela actuó en “Cuando lloran los valientes” (1947) , “Vuelven los García” (1947), “Los tres huastecos” (1948), “Nosotros los pobres” (1948), “Ustedes los ricos” (1948) y “La mujer que yo perdí” (1949), confesó su profunda tristeza por la muerte de su compañera.

“He de confesar que la muerte de Blanca Estela me ha afectado muchísimo, pues nos unían lazos de amistad muy sincera; al conocer la fatal noticia me conmovió tanto, que no pude menos que dejar mis lágrimas caer”.

Los restos de la actriz fueron velados en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde famosos de la época le dieron el último adiós a una de las actrices más bellas, pintorescas y simpáticas.

