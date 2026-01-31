¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

Actualmente los trucos de limpieza natural han ganado popularidad en redes sociales, sin embargo existe uno del que poco se habla, se trata de poner una taza de vinagre en la lavadora, aunque puede parecer un consejo poco común, este método tiene múltiples beneficios para el cuidado de la ropa y el mantenimiento de tu máquina, además de ser muy económico.

El vinagre blanco en la lavadora actúa como un potente limpiador natural gracias a su acidez, propiedad que le permite eliminar residuos de detergente, suavizante y minerales que se acumulan con el uso constante. Con el tiempo, estos restos pueden provocar malos olores, manchas en la ropa y un funcionamiento menos eficiente del aparato.

La mejor hora para lavar la ropa. Fuente: Freepik

Beneficios de aplicar vinagre al lavar la ropa

Uno de los principales beneficios de usar vinagre en la lavadora es su capacidad para neutralizar olores para quienes detectan que su ropa sale con aroma a humedad, basta con colocar una taza de vinagre durante el ciclo de lavado para eliminar bacterias y hongos.

Además, el vinagre funciona como suavizante natural, al eliminar residuos que endurecen las fibras, la ropa queda más suave al tacto, lo que resulta ideal para personas con piel sensible o alergias. A diferencia de los jabones comerciales, el vinagre no deja restos que puedan dañar los tejidos a largo plazo.

¿Quieres eliminar las pelusas en la ropa? Utiliza este sencillo truco. Foto: Freepik

¿Cómo usar correctamente el vinagre en la lavadora?

Para aprovechar los beneficios del vinagre en la lavadora, basta con agregar una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente o directamente en el tambor, según el objetivo.

Para limpiar la lavadora, se recomienda hacerlo sin ropa y con agua caliente una vez al mes, para suavizar y desodorizar prendas, puede añadirse durante el ciclo de enjuague. Cabe aclarar que el vinagre no deja olor en la ropa una vez que termina el lavado, ya que se evapora durante el proceso de secado.

