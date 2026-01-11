Poppy Playtime 5: revelan últimas imágenes del capítulo y fecha de lanzamiento

Este sábado 10 de enero el equipo de desarrollo de videojuegos Mob Entertainment publicó en la plataforma de YouTube el segundo tráiler cinematográfico del quinto capítulo de la popular saga de terror y supervivencia Poppy Playtime, titulado "El prototipo".

Este adelanto revela algunos detalles de lo que traerá este quinto episodio: desde nuevos villanos hasta nuevos accesorios y herramientas de juego. El video muestra al experimento 1006, conocido como "El prototipo", acechando por los solitarios pasillos de las profundidades de la fábrica de juguetes, mientras prepara su último reto para acabar con la vida del protagonista.

Poppy Playtime es un videojuego de terror que se ha consolidado como uno de los favoritos dentro de la comunidad gamer desde su lanzamiento en 2021, tomando inspiración de reconocidas franquicias del género. En la experiencia, el jugador asume el papel de un antiguo empleado de una fábrica abandonada, quien regresa al lugar para descubrir oscuros secretos y encontrar la verdad de los acontecimientos que marcaron su pasado.

El quinto y último capítulo de la franquicia de terror se lanzará en febrero de 2026. Foto: Epic Games Store

¿De qué tratará el quinto capítulo de Poppy Playtime?

El 31 de octubre de 2025, la desarrolladora del juego lanzó el primer vistazo al nuevo episodio. En el video se pueden ver varias imágenes que muestran los pisos más profundos de la fábrica y la zona del laboratorio, donde el jugador terminó la cuarta entrega. Con manchas del "suero de amapola" cubriendo las paredes y la sombra del prototipo acechando en la oscuridad, el juego mostró su escenario principal.

Posteriormente, el 5 de diciembre, se publicó el primer tráiler oficial, titulado "Welcome home" (Bienvenida a casa). En este adelanto se observan varias secuencias que siguen a la muñeca Poppy en uno de sus múltiples intentos por escapar de las garras del prototipo a través de los ductos de ventilación. Tras caer por una ruptura, llega a un área totalmente desconocida, donde se topa con un nuevo y extraño experimento.

Este último episodio abre las puertas a una sección de la fábrica nunca antes explorada: El Laboratorio, un espacio oscuro y perturbador donde enemigos temibles y deformes acechan en cada rincón, mientras complejos acertijos ponen a prueba la habilidad y el ingenio del jugador en su intento por escapar. Para completar la misión será necesario enfrentarse al verdadero origen del horror: el primer experimento, la mente detrás de las pesadillas y el responsable absoluto de todo lo ocurrido en la fábrica.

¿Cuándo sale este último capítulo?

El quinto capítulo del videojuego titulado "Broken Things" (Cosas rotas) ya está disponible para ser añadido por los jugadores a la lista de deseos en las tiendas digitales de Steam y Epic Games Store. Su salida oficial para computadoras será el próximo miércoles 18 de febrero de 2026 y en próximos meses llegará a las consolas: Xbox Series X/S y PlayStation 5.

Requisitos del sistema recomendados para jugar en PC:

Sistema operativo: Windows 10/11

Windows 10/11 Procesador: Intel Core i9-11900k / AMD Ryzen 9 5900x

Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: Nvidia GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800XT

DirectX: Versión 12

