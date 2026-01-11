¿Quién era Guy Moon, compositor de bandas sonoras de Nickelodeon que falleció a los 63 años?

El pasado jueves 8 de enero se confirmó el fallecimiento del compositor veterano estadounidense Guy Moon, en Los Ángeles, California, a los 63 años. De acuerdo con diversos medios locales, la familia dio a conocer que el artista habría perdido la vida durante un accidente de tráfico.

"Nos embarga el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon... Nos sentimos especialmente bendecidos de haber podido llamarlo padre y esposo. Al enfrentar juntos lo que parece un dolor insuperable, nos anima a llorarlo con honor y valentía, con las herramientas que nos brindó en su hermosa vida", explica el mensaje.

"Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia y las innumerables personas cuyas vidas impactó", finaliza la publicación realizada a través de la plataforma de Facebook.

Guy Moon, compositor de cine y televisión. Foto: Instagram, via @guymoonmusic

Guy Moon: un legado musical

Originario del estado de Wisconsin en EU, Guy Moon fue el productor y compositor musical encargado de darle vida a las bandas sonoras de múltiples, películas y series animadas infantiles, específicamente en producciones clásicas creadas por las cadenas de televisión Nickelodeon y Cartoon Network.

El compositor trabajó para diversos proyectos de animación, como "Los Padrinos Mágicos", "Danny Phantom", "Johnny Bravo" y "T.U.F.F. Puppy", creando el opening de estas caricaturas que formaron parte de la infancia de múltiples generaciones, añadiendo emoción y expectativa en el inicio de cada nuevo capítulo.

También participó en la creación de los soundtrack de "Chalk Zone", "Talk & the Power of Juju", y "Big Time Rush". Asimismo, fue reconocido con cuatro nominaciones a los premios Emmy a principios de los 2 mil, por su increíble música y letra para la intro de "Los Padrinos Mágicos", creada en colaboración con Butch Hartman, cabeza principal detrás del proyecto y colega del compositor.

Moon también estuvo a cargo de las bandas sonoras de otros programas familiares, como "The Addams Family", "Johnny Test" y "La vaca y el pollito", "Soy la comadreja", "Las sombrías aventuras de Billy y Mandy" y Jimmy Neutrón: el niño genio. También es reconocido por colaborar en la creación de la música para la película de acción de 1999 "El Club de la Pelea".

Finalmente, de acuerdo con el comunicado de la familia en redes, el próximo 7 de febrero de 2026 se llevará a cabo una celebración por lo que sería su cumpleaños número 64. El festejo tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles y se tiene planeado una segunda fecha para Wisconsin.

