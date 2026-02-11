Poncho De Nigris explota contra Gabriel Cuevas y lo corre de “Ring Royale”; reportero amaga con denuciar al regiomontano

La alfombra roja de Ring Royale en Plaza Artz se convirtió en escenario de un enfrentamiento entre el reportero Gabo Cuevas y el influencer Poncho de Nigris, el cual quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

Enfrentamiento en Ring Royale durante transmisión en vivo

Antes del inicio de la conferencia de prensa del martes 10 de febrero, Gabo Cuevas realizaba un live para el programa Dulce y Picosito, conducido por Flor Rubio. En ese momento, el exintegrante de La Casa de los Famosos, se acercó para reclamarle por declaraciones relacionadas con sus hijos.

“¿Cuál va a ser mi karma? Pocos huev*s, no vas a entrar, cabr*n”, se escucha decir a de Nigris, mientras se retiraba y repetía: “Con mis hijos no, con mis hijos no”.

‼️ PONCHO DE NIGRIS corre al periodista GABRIEL CUEVAS del evento de #RingRoyale



Poncho acusó al periodista de haber mencionado un “karma” que afectaría a su familia, algo que Cuevas negó rotundamente durante el altercado.



PONCHO: “¿Qué les iba a pasar a mis hijos?

GABRIEL;… pic.twitter.com/FIbuxEjsTU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 11, 2026

Durante el intercambio, el influencer tomó los audífonos del reportero y los arrojó, lo que provocó la caída del teléfono con el comunicador realizaba una transmisión en vivo.

Gabo Cuevas anuncia posible demanda contra Poncho de Nigris

Tras el incidente Cuevas informó en su cuenta de Instagram que emprenderá acciones legales contra el regiomontano.

“Nadie tiene que pasar lo que me pasó. En esta ocasión me tocará irme de frente, con verdad y recalcando que lo que él dice es mentira”, publicó.

Gabo Cuevas anuncia posible demanda contra Poncho De Nigris. Foto: Captura de pantalla

Además, en una transmisión en su canal de YouTube, reiteró su intención de proceder por la vía legal.

“Voy a demandar al señor Poncho De Nigris (...) porque lo que hoy me hizo tiene que ser visto (...) lo voy a hacer de la manera legal. No sé cómo, no sé cuánto me gaste porque sé que contratar un abogado cuesta”, declaró.

¿Cómo ocurrió el conflicto entre Gabo Cuevas y Poncho de Nigris?

El conflicto se remonta a octubre de 2025, durante una emisión del podcast Cállate los Ojos, donde el periodista habló sobre Poncho. En ese espacio, éste señaló que esperaba ver cómo el karma alcanzaba al influencer por comentarios que consideró ofensivos hacia la comunidad LGBT+.

“Yo no me voy a morir sin ver el karma de Poncho. Así como habla de las páginas azules, así como hace comentarios muy machistas hacia la comunidad, así como habla de trayectoria (...) no me voy a morir sin ver su karma”, expresó.

📍AQUÍ ESTÁN las declaraciones del reportero GABRIEL CUEVAS que desataron la furia de PONCHO DE NIGRIS ‼️😱😱😱



"No me voy a ir sin ver su karma

¿Cuál va a ser su karma?

¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos chica ..."



Dichas declaraciones fueron desde Octubre de… pic.twitter.com/i9O7jloeBA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 11, 2026

Al ser cuestionado sobre cuál sería ese karma, respondió: “¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos, chica, los familiares, hermana”.

Estas declaraciones llegaron a de Nigris, quien interpretó esas palabras como un deseo de muerte hacia sus hijos; por lo que en emisiones posteriores de Cállate los Ojos y en entrevistas con distintos medios, manifestó su molestia.

“Te metiste con mis hijos y les deseaste la muerte (…) te quiero ver y que me lo digas de frente”, afirmó.

