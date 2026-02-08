Poncho de Nigris explica retos de armar evento de box; "no somos competencia de Supernova"

El presentador e influencer Poncho de Nigris sigue al frente de Ring Royale 2026, un nuevo espectáculo de boxeo y entretenimiento que combina combates entre celebridades, creadores de contenido y figuras conocidas del entretenimiento digital.

Este evento se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey en Nuevo León. Los boletos ya se encuentran a la venta, a través de la plataforma de Superboletos, con precios que van desde aproximadamente 628 pesos hasta los 6 mil 820 pesos, según la zona seleccionada.

El creador de contenido regiomontano reveló en su cartelera oficial de combates a un grupo variado de personalidades famosas, mezclando entretenimiento y rivalidades mediáticas. Entre los participantes destacan: Aldo de Nigris, Nicola Porcella, Abelito, Bull Terrier, Alfredo Adame, Carlos Trejo.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales

Poncho de Nigris revela retos detrás de Ring Royale

En una entrevista con el periodista Melo Montoya el pasado 2 de febrero de 2026, De Nigris reconoció sentirse bajo gran presión por la organización del evento, acumulando críticas y mensajes negativos por parte de algunas audiencias que esperar comentar su desempeño en esta nueva faceta como promotor de boxeo.

Durante la conversación, reveló que haría tirarse a llorar, debido a la responsabilidad y la carga emocional que le ha generado el proyecto. "Nunca me espere que fuera tan complicado hacer un evento de esa magnitud, es muy complejo... Nunca me había pasado con ninguno de mis proyectos".

Asimismo, habló sobre los comentarios que han realizado varios internautas comparando su evento con la Velada del Año y el Supernova Strikers, del productor Miguel Ángel Fox. "No somos competencia del Supernova... no es competencia. Tienen muy buena producción... pero acá si son peleas reales". También recalcó que su personalidad polémica suponía un obstáculo a su esfuerzo en planear el evento.

El problema de Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris) es que no ha entendido que lo viral casi nunca compra boletos.#RingRoyale @ringroyale pic.twitter.com/tO72yDBtBA — Cultura Pop (@RCulturaPop) February 4, 2026

Además, el influencer soltó las lágrimas al imaginar la Arena Monterrey repleta de espectadores. "Como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder... Estoy llorando de emoción, porque sé que vamos a hacer algo chin*** como lo hemos hecho", detalló.

Finalmente, explicó que dar el paso de estar frente a cámaras a producir un evento ha sido un reto personal y profesional, señaló que no deseaba ser "uno más en la cartelera", sino que buscaba estar detrás del evento, tomando el rol de organizador. "Ya en la segunda edición me voy a subir a pelear con todo gusto", agregó.

