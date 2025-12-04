Más Información

El sencillo hábito diario que médicos señalan como clave para reducir la mayoría de los dolores de espalda

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: descubre si te toca registrarte hoy, 4 de diciembre

Superluna Fría 2025: ¿a qué hora ver la última Luna llena del año HOY, 4 de diciembre?

Estos son los lugares exactos que ha visitado Dua Lipa en CDMX

Chumel Torres ironiza con elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

El Gobierno de México, junto con la Secretaría de Bienestar, anunció las fechas para que millones de personas puedan registrarse para ser beneficiarios de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores.

Aquí te contamos qué letras pueden registrarse hoy, además de que documentos son necesarios para realizar la solicitud.

¿Quiénes se pueden registrar hoy, 4 de diciembre?

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, compartió el calendario oficial de pagos, el cual anuncia que hoy jueves 4 de diciembre, las letras que podrán realizar su solicitud son: “N”, “Ñ”, “O”, “P”, “Q” y “R”.

Este registro va dirigido a aquellas personas que aún no forman parte del programa, el cual terminará el sábado 13 de diciembre.

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?. Foto: Ariadna Montiel
¿Dónde puedo realizar la solicitud?

Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar, podrás saber cuáles están más cerca de tu ubicación en la página gob.mx/bienestar. Recuerda que sólo será posible realizar el trámite de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm.

Si deseas formar parte, debes de acudir con los siguientes documentos:

  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)
  • Además de que brindarás un teléfono de contacto (celular y de casa).

¿Habrá otra fecha si no puedo registrarme el día que me toca?

Si por alguna razón no es posible asistir el día que le toca a tu apellido, podrás realizar la solicitud el día 6 y 13 de diciembre, pues son dos fechas especiales para todas las letras, sólo ten en cuenta que la fila y el tiempo de espera puede ser mayor.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante avances de la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo (29/11/2025). Foto: Presidencia
