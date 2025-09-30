Muere Carlos Arau: esta fue la última publicación del actor en Instagram

El pasado 29 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes anunció el fallecimiento del actor Carlos Arau.

“A sus familiares y amigos les enviamos nuestro más sentido pésame en nombre del Directorio y Comité de Vigilancia de la ANDI”, informó la asociación en redes sociales.

El actor es conocido por participar en diferentes formatos cinematográficos como: la serie Vecinos, películas como “Mentada de padre”, “Perdita Durango”, “Un mundo maravilloso”, “Todo el poder”, entre otras.

Muchos de sus amigos y familiares a su alrededor lamentaron su muerte y recuerdan el gran compañero y ser humano que fue.

Lee también MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

Esta fue la última publicación del actor en Instagram

En la red social Instagram, el actor no era tan constante en compartir contenido. Contaba con alrededor de 1170 seguidores y alrededor de 994 publicaciones.

Sin embargo, almacenó diferentes fotografías y videos que lo representaban, fotografía de viajes, con amigos del entorno con los que interactuaba y compartía recetas de cocina.

Una de sus últimas publicaciones fue el 24 de diciembre de 2024, donde compartió el proceso que lo llevó a elaborar Cochinita pibil en horno de leña.

También te interesará:

¿Qué efemérides se celebran este 30 de septiembre?

¿Cómo es Micky’s Hair Salón, la lujosa estética de Polanco cuyo dueño fue asesinado a balazos?

Las mejores ofertas en Buen Fin: descuentos imperdibles en esta fecha

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr