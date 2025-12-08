¡Momento épico! Rosalía huye de una cucaracha en plena entrevista y su reacción se vuelve viral

La reconocida cantautora española, Rosalía, continúa en la gira de medios para promover su más reciente álbum, "LUX", el cual ha llamado la atención dentro del mundo de los espectáculos por ser una interesante apuesta que rompe con los estándares y esquemas de la música moderna.

"LUX" es el cuarto álbum de estudio de la cantante y fue lanzado el pasado 7 de noviembre. En su nuevo disco, la española de 33 años ha sido señalada por explorar la mística femenina, a parte de ser aplaudida por cantar en más de una decena de idiomas, como castellano, catalán, latín, inglés y alemán.

En días recientes, la "motomami" ha vuelto a llamar la atención, luego de protagonizar un gracioso y épico momento durante una entrevista en Rio de Janeiro, Brasil. El video, que ha causado furor en redes sociales, muestra a la cantante huyendo de una cucaracha en plena entrevista.

Portada de LUX de Rosalía. Foto: Instagram @rosalia.vt.

Video de Rosalía huyendo de una cucaracha se vuelve viral en redes sociales

El video, difundido a través de redes el pasado domingo 7 de diciembre, muestra a la artista en una entrevista que se llevó a cabo frente al famoso monumento del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil.

En el clip se puede observar a un bicho volando frente a la cámara, lo cual inmediatamente desata la reacción de Rosalía, a quien se ve levantar los pies abruptamente y luego salir corriendo hacia la parte de atrás del set.

En el momento previo a la cómica escena, se observa a la cucaracha volando frente a la cámara. Foto: X

Luego de pegar unos gritos, que expresan sorpresa por la aparición de la cucaracha voladora, se escucha a la cantante exclamar "¡Un bicho!", acompañado de risas de la presentadora, por el momento cómico que acababa de presenciar.

Finalmente, Rosalía le pide disculpas a la entrevistadora, diciendo: "No, no, no. Disculpa, le tengo mucho miedo a los bichos”.

rosalia huyendo de una cucaracha en mitad de una entrevista 😭 pic.twitter.com/JFadrEZvHW — ٗ (@APALEAPALE) December 8, 2025

El video viral ha causado furor en redes y los usuarios describen la escena como graciosa, auténtica y épica, respaldando la reacción de la cantante con comentarios como:

" N unca voy a entender a la gente que no se inmuta al ver una cucaracha. el día que vea una volando me convierto en usain bolt ".

". " Y o habría hecho lo mismo, encima esa madre volaba loco ".

". " Pero si hasta se ve volando en la cámara antes de atacarlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ".

". "Rosalía, hermana no estás sola... Huyamos de las cucarachas voladoras juntxs".

