“Malcolm el de en medio”: guiños y referencias de los nuevos capítulos; esto aparece y no lo sabías

El regreso de “Malcolm el de en medio” ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, entre las que usuarios destacaron las épicas referencias y guiños ocultos a las temporadas anteriores.

Desde imágenes al fondo o, menciones a personajes que no pudieron ser parte del regreso, la producción de los nuevos episodios de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, se encargó de no perder ningún detalle de la esencia de la familia disfuncional que conquistó la pantalla en la década de los 2000.

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Malcolm el de en medio: quién es quién en el reboot de la serie. Foto: Disney+

Referencias ocultas en los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio”

Una de las primeras referencias que notaron los fans, fue la ropa de la hermana menor de "Malcolm", pues lleva una playera idéntica a una utilizada en la primera temporada para ironizar que la familia continuaba heredando prendas.

Referencias en "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". Foto: Redes Sociales

Tanto la escena del funeral de la abuela de "Malcolm", como las fotos que aparecieron para recordar a los actores fallecidos, dejó claro que la producción se encargó de realizar un pequeño homenaje a cada uno de sus personajes.

Referencias en "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". Foto: Redes Sociales

Asimismo, una bonita postal familiar con una escena de las temporadas pasadas apareció en una toma en la cocina.

Referencias en "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". Foto: Redes Sociales

Otro guiño a un memorable episodio en la serie fue el peluche de "Dewey", que siguió formando parte de los objetos familiares y sale al fondo en las escenas de la habitación de los chicos.

Referencias en "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". Foto: Redes Sociales

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