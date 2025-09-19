Los mejores remedios caseros para eliminar las marcas de acné

El acné es uno de los problemas dermatológicos más comunes entre los jóvenes mexicanos, afectando a casi el 90% de los adolescentes y al 40% de los adultos. Además, las marcas que deja este padecimiento cutáneo puede derivar en problemas emocionales en los jóvenes como la depresión y la baja autoestima, por lo que es importante el tratamiento adecuado y oportuno.

5 remedios naturales para eliminar las marcas de acné

Si bien no existe un método natural 100% eficaz para eliminar estas marcas, estos son algunos remedios caseros que puedes preparar para disminuir las cicatrices causadas por el acné:

Aloe Vera

Untar en la piel algún gel o infusión de aloe vera puede ayudar a hidratar la piel, calmar el enrojecimiento o comezón y regenerar las células dañadas, ayudando a disminuir las marcas. Para utilizarlo, aplica gel fresco en el rostro y déjelo actuar durante 30 minutos antes de enjuagar.

Miel

La miel es un humectante natural y tiene propiedades curativas y antimicrobianas que pueden ayudar en la recuperación de cicatrices, hidratando y nutriendo la piel a profundidad. Para usarla, aplique la miel cruda sobre las marcas y déjela actuar durante 20 a 30 minutos antes de enjuagar entre 1 a 3 veces por semana, su uso puede mejorar también la textura de la piel.

Si tu piel se irrita fácilmente, busca retinoides más suaves o consulta a un especialista. Foto: Freepik

Té Verde o jugo de limón

El té verde puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la apariencia de las marcas, mientras que la vitamina C y los alfa hidroxiácidos del limón puede aclarar y desvanecer las manchas, exfoliando la piel. Si deseas aplicarlo, deberás untar el jugo recién exprimido en el rostro y dejarlo actuar durante 10 a 15 minutos. Sin embargo, debes ser cauteloso, ya que el limón puede irritar la piel sensible.

Aceite de coco

El aceite de coco puede aclarar las cicatrices de la piel, debido a sus propiedades antibacterianas, antioxidantes y antifúngicas junto con la vitamina E, lo que promueve la reparación y rejuvenecimiento de la piel al aumentar la actividad celular. Para utilizarlo, aplique el aceite en el rostro y masajee suavemente.

Rosa Mosqueta

El aceite de semilla de rosa mosqueta es conocido por sus propiedades regeneradoras, ya que contiene ácidos grasos esenciales y vitamina A, que pueden regenerar las células de la piel y reducir la hiperpigmentación. Para usarlo, aplique unas gotas de aceite en las cicatrices y masajee la piel dos veces al día.

El aloe vera, la miel, el aceite de coco y el aceite de semilla de rosa mosqueta son algunos remedios naturales para combatir las marcas causadas por el acné. Foto: Canva

Finalmente, es importante mencionar que con constancia y paciencia siempre se obtienen buenos resultados. Además, cabe recalcar que estos remedios solo ayudarán a disminuir las manchas del acné, si deseas obtener resultados más notorios y duraderos, puedes acudir a tratamientos médicos profesionales con instituciones especialistas.

