¿Cómo quitar el moho de tu baño y cocina? dos trucos rápidos y sencillos para eliminarlo

El moho es un tipo de hongo que puede crecer en superficies con humedad excesiva y falta de ventilación. Además, hay lugares en el hogar con temperatura adecuada y nutrientes que facilitan la creación de manchas verdosas u oscuras.

De hecho, la reproducción de este hongo se da a través de esporas que se encuentran en el aire y se alimentan de materia orgánica, la cual puede estar en paredes, papel, madera e incluso alimentos.

Si bien el moho es considerado un problema frecuente en los hogares, especialmente en espacios como el baño o la cocina, también puede causar daños estructurales si no se combate a tiempo.

Sin embargo, este microorganismo no aparece únicamente por la humedad ambiental, ya que su existencia muchas veces está relacionada con filtraciones en las tuberías y las fugas de agua.

A pesar de que este hongo es considerado como un fenómeno común, existen dos maneras rápidas y sencillas para eliminarlo y mejorar el aspecto de los espacios domésticos que se ven afectados.

¿Cómo eliminar el moho de tu baño y cocina?

1. El truco de los arquitectos

Para eliminar el moho de las paredes del baño, la cocina o cualquier lugar de la casa con poca ventilación, se deben mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua para aplicarlo sobre la superficie manchada.

Es importante dejar actuar la solución por al menos una hora. Luego, con ayuda de un cepillo de cerdas suaves o una esponja, se debe frotar y enjuagar la zona. Después del procedimiento es recomendable ventilar el lugar para eliminar el olor de la preparación.

2. El favorito de las mamás

En caso de que no desee combatir la proliferación del hongo con sustancias o químicos fuertes, la alternativa más suave y segura para el hogar es el agua oxigenada, ya que cuenta con propiedades antibacterianas.

Ingredientes:

Agua oxigenada.

Agua.

Jabón líquido para platos.

Bicarbonato de sodio (opcional).

Para crear una solución potente, lo mejor es mezclar 100 ml por cada ingrediente dentro de un atomizador. Posteriormente, se tiene que rociar la preparación directamente sobre la superficie.

Deje actuar por 10 minutos, o hasta que el moho desaparezca, y con una esponja o cepillo frote muy bien la pared para eliminar los restos del hongo. Al finalizar pase un paño o seque todo con un secador para el cabello.

