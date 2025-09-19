¿Qué significa tu antigüedad en una empresa en México, según la Ley Federal del Trabajo?

Según la Ley Federal del Trabajo la prima de antigüedad es un derecho laboral que cualquier empresa para la que trabajes debe ofrecerte de forma obligatoria.

Este beneficio sirve como recompensa por la fidelidad o permanencia del trabajador en una empresa, donde se le otorga un salario acorde a su antigüedad en una empresa.

¿Qué significa tu antigüedad en una empresa en México?

La antigüedad es el tiempo completo que un trabajador de planta trabajó para un solo empleador por lo que tendrá una compensación económica y protecciones legales obligatorias.

El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de México, menciona que el bono de antigüedad consiste en el monto de doce días de salario por cada año de servicio.

Este derecho sólo se otorga a las personas que se han separado voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido al menos quince años de servicio.

También se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido.

Esta prima de antigüedad a que la que se refiere el artículo, cubrirá no sólo a los trabajadores, sino también a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otro beneficio que les corresponda.

¿Qué pasa si el trabajador fallece?

Por lo tanto, si el trabajador fallece independientemente de su antigüedad, la prima irá directamente al beneficiario quien tendrá derecho a recibir una indemnización en los casos de muerte o desaparición resultante de un hecho delictivo.

Así, dependiendo de la situación en la que se haya dejado a la familia, se realizará una investigación para determinar si los beneficiarios tienen derecho a esta dependencia económica.

