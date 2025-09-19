Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa trolean a conductores tras alboroto con Susana Zabaleta

Luego de que hace unos días Ricardo Pérez tuviera un delicado encuentro con la prensa, tras molestarse porque su novia Susana Zabaleta sufrió una caída siendo perseguida por integrantes de los medios en el aeropuerto, el standupero y miembro de La Cotorrisa, sigue dando de qué hablar.

Tras ser acusado por diversas plataformas de mandar a dos personas a "atacar" y "acosar" a la prensa en el último encuentro que tuvo Susana Zabaleta con medios en el aeropuerto, Ricardo Pérez y su compañero en el aclamado podcast, Slobotzky, realizaron una parodia burlándose de los programas de espectáculos en México.

El comediante ha sido fuertemente criticado por diversos medios luego de molestarse con la prensa por la caída de su novia, Susana Zabaleta, provocada por entrevistadores en el aeropuerto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Ricardo Pérez y Slobotzky lanzan parodia burlándose de los medios

En un video de 13 minutos, publicado a través del canal de YouTube de La Corporrisa, Ricardo Pérez y Slobotzky contestaron a todos los comentarios y las reacciones de los medios de la manera que mejor saben hacerlo: con contenido gracioso.

Lee también ¿Dónde ver el Eclipse Solar de septiembre en línea? Consulta aquí

En el video titulado "No tenemos vida", Ricardo y Slobotzky aparecen caracterizados como si fueran conductores en un programa de espectáculos y comienzan a comentar los temas del día.

Al inicio del contenido, los integrantes de la parodia compartieron una advertencia, aclarando que se trata de una sátira que utiliza notas periodísticas reales y nombres de personas en el medio, sin embargo, que se ha modificado la información y es para uso humorístico, así como que no se pretende difamar a nadie.

"Este sketch utiliza notas periodísticas reales como punto de partida, pero los datos, personajes y situaciones han sido modificados con fines humorísticos. No buscamos difamar ni imputar hechos a persona alguna", se lee en el video.

Lee también Tormenta tropical "Gabrielle": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa, se burlan de los programas de espectáculos en México. Foto: YouTube La Corporrisa

En su parodia, los comediantes mencionan a personajes como Gustavo Adolfo Infante, Fabián Lavalle, Paty Chapoy y Flor Rubio.

La intención del contenido es clara, ya que se nota cómo los comediantes usaron su parodia para confirmar que fueron ellos quienes enviaron a sus colaboradores para entorpecer el trabajo de los reporteros de espectáculos durante el último encuentro de Susana Zabaleta con los medios en el aeropuerto.

Los personajes de Ricardo y Slobotzky proceden a exagerar la noticia de la supuesta "agresión" a miembros de la prensa, burlándose de la manera en la que los programas de espectáculos la presentaron.

Ricardo Pérez también usó la parodia para burlarse de las acusaciones que han circulado últimamente respecto a la supuesta infidelidad de su parte hacia Susana Zabaleta.

También te interesará:

¿De qué murió Marian Izaguirre, la influencer hospitalizada tras desaparecer en Michoacán?

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr