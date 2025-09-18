Más Información

Influencer regresa a México tras 28 años en Rusia y reacción conmueve en TikTok

Influencer regresa a México tras 28 años en Rusia y reacción conmueve en TikTok

Joven mexicano arma su propio Grito de Independencia en pueblo de Francia: “¡Que vivan los migrantes!”

Joven mexicano arma su propio Grito de Independencia en pueblo de Francia: “¡Que vivan los migrantes!”

¿Quién es D4vd, el cantante acusado de asesinato por hallazgo de cuerpo en Tesla?

¿Quién es D4vd, el cantante acusado de asesinato por hallazgo de cuerpo en Tesla?

Crema casera de aloe vera: receta para estimular colágeno y mantener tu piel saludable

Crema casera de aloe vera: receta para estimular colágeno y mantener tu piel saludable

Tormenta tropical "Gabrielle": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Tormenta tropical "Gabrielle": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

El influencer conocido en redes sociales como conmovió a los internautas de TikTok luego de compartir su experiencia conociendo por primera vez la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México, tras vivir más de 20 años en Rusia.

De acuerdo con su , Artemio creció en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, Guatemala, Colombia y Perú, con un solo objetivo en la mente: volver a México, su lugar de nacimiento. "Al fin regrese a casa, que bella es mi casa, ¿por qué no la conocí antes?", espetó entre sollozos de felicidad.

Artemio tuvo que dejar atrás su empleo y su familia en 2022 por la situación de la guerra en Rusia, regresando a Latinoamérica para reconectarse con sus raíces y rehacer su vida desde cero. Su primera parada fue Nicaragua, en donde vivió por 8 meses, actualmente vive en El Salvador y hace 7 meses obtuvo la nacionalidad mexicana.

Lee también:

@rusolatino

¡Que orgullo es ser mexicano! 🇲🇽🥹 ¿De qué Estado eres tú? ❤️‍🔥 #mexico🇲🇽 #zocalo #diadelaindependencia #ruso #mexicano

♬ sonido original - Artemio el Ruso Latino

Artemio, el ruso latino: una historia de amor por México

Artemio es un fotógrafo y creador de contenido de 29 años de descendencia rusa y nacido en la Ciudad de México. Sus padres nacieron en la Unión Soviética, mientras que Artemio nació en México y creció en distintos países de Latinoamérica. Posteriormente, a los 5 años, regresó a Moscú, Rusia. "Soy una persona con alma y corazón Latino, con mente y apariencia rusa", explicó.

Uno de sus deseos siempre fue visitar México, especialmente la capital del país. "Yo estoy tan agradecido de que en esta vida soy mexicano, no importa que 28 años de mi vida no estuve acá, tengo todavía... no se cuántos me faltan ¡Viva México!", soltó mientras la emoción invadía su cuerpo.

Para conmemorar el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México, Artemio publicó una carta de amor para México en redes sociales, dejando claro el orgullo y emoción que siente al haber nacido en esta nación. "Mi querido México, en este día tan especial te quiero dedicar esta carta de amor... amo todo en ti: nuestra comida y paisajes, historia y tradiciones, a mis paisanos y tus contrastes", detalló.

Lee también:

@rusolatino

Querido México, feliz Día de la Independencia 🇲🇽🥹 ¿Cual es tu ciudad de nacimiento? ❤️‍🔥 #mexico #independencia #mexicanos #mexicano #🇲🇽

♬ sonido original - Artemio el Ruso Latino

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses