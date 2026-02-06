Little Caesars lanza oferta especial de pizza a 20 pesos; ¿cuándo y cómo aplica la promoción?

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Pizza 2026, una fecha dedicada a reconocer su legado y tradición, así como su aporte cultural y gastronómico, la cadena de comida rápida estadounidense Little Caesars lanzó una oferta irresistible a través de su cuenta oficial de Instagram que ningún amante de la pizza en México querrá perderse.

La pizza es uno de los alimentos más consumidos y populares alrededor de todo el mundo, siendo considerado como uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía italiana. Los ingredientes básicos en su preparación consisten en una base circular de masa elaborada con harina de trigo, sal y levadura, salsa de tomate y una capa de queso mozzarella.

Aunque el origen de su versión tradicional data del año de 1889, a manos del panadero Raffaele Esposito en honor a la reina Margarita de Saboya, hoy en día existen deliciosas combinaciones de pizza, como la de Pepperoni con rebanadas de salami; la Hawaiana, con cuadritos de piña y jamón; y la Cuatro Estaciones, con alcachofas, aceitunas y champiñones.

Una buena masa para pizza no solo influye en el sabor, sino también en la cocción y textura final. Foto: Freepik

¿Cuándo y cómo aplica la promoción?

Este lunes 9 de febrero de 2026, los clientes que vayan a cualquier sucursal de la cadena de comida dentro del territorio mexicano, podrán comprar una pizza de queso por tan solo 20 pesos mexicanos. No obstante, esta oferta sólo se podrá aplicar en la compra previa de una pizza grande 3 meat treat o hula hawaiian. La promoción únicamente será válida el lunes 9 de febrero.

Como su nombre lo indica, la pizza 3 meat treat contiene pepperoni, salchicha italiana y tocino, mientras que la Hula Hawaiian es la tradicional de jamón y piña. Estos sabores de especialidades, característicos del restaurante, suelen tener un costo general de 199 pesos mexicanos por cada pieza.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Pizza?

En 2017, el arte de los pizzaioli napolitanos fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido a su papel en la vida social y su transmisión entre generaciones.

Esta práctica culinaria nació en la ciudad de Nápoles, la capital de la región de Campania en Italia. Su elaboración consiste en preparar en cuatro etapas la masa de una pizza y hornearla con fuego de leña, dándole vueltas. Esta destreza, realizada comúnmente por los maestros pizzeros o pizzaioli, combina movimientos artísticos clave, como el giro de la masa, con un ritual social y de convivencia.

mndsm