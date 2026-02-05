Festival Fortnite 2026: Chappell Roan se une al videojuego; ¿cómo es el skin de la artista?

Fortnite, el videojuego de la desarrolladora Epic Games, sigue dando de qué hablar entre la comunidad gamer en redes sociales con sus nuevas colaboraciones con skins y accesorios exclusivos. En esta ocasión, con motivo del Día de San Valentín, el juego anunció la llegada de la cantante Chappell Roan al universo del popular battle royal.

¿Cómo es el skin de la artista?

La colaboración incluirá un skin exclusivo de la artista, con tres atuendos distintos, los cuales estarán disponibles en la tienda de objetos oficial del juego y al comprar el Pase Musical Corazonada. El primer estilo consiste en un conjunto rosado y negro con un corsé inspirado en su estética de la gira "Pink Pony Club".

El conjunto también incluye un sombrero vaquero rosado, una gargantilla del mismo tono y dos muñequeras con destellos brillantes. Este atuendo tiene un segundo estilo alternativo para desbloquear de color rojo carmín, en homenaje a la canción "My Kink is Karma".

El atuendo temático de "Roan de Arco" tendrá un costo de 1,800 PaVos. Foto: Fortnite

Finalmente, el tercer y último atuendo consiste en una armadura y una capa equipable estilo medieval, llamado "Roan de Arco". Este conjunto está inspirado en la icónica presentación de "Good Luck, Babe!" de Chappell en los MTV Video Music Awards del 11 de septiembre de 2024, donde se llevó el premio a "Mejor artista nuevo". Su costo individual en la tienda será de mil 800 PaVos.

¿Qué accesorios incluye la colaboración?

En cuanto a accesorios adicionales, la colaboración incluirá la popular canción de la ganadora del Grammy, titulada "Pink Pony Club", además de las canciones "Good Luck, Babe!", "HOT TO GO!" y "The Giver". Estos elementos exclusivos se añadirán a la colección de pistas de improvisación del videojuego.

Asimismo, los atuendos coleccionables traerán algunos accesorios como una mochila retro de "Estrella de Poni Rosa", la cual reacciona al entorno del juego y cambia de color cuando la música suena. Además, el atuendo de "doncella medieval" incluirá una mascota de poni rosa con sombrero vaquero y un pico de una espada de batalla.

El conjunto temático también incluirá algunos bailes oficiales como la coreografía del bailarín estadounidense Ryan Heffington para "Pink Pony Club" y el gesto de la canción "Femininomenon". Además, traerá tres instrumentos de la artista, que podrán utilizarse como mochila o pico: el keytar "Princesa del Medio Oeste", el micrófono "Solista del Metro" y la batería "Ritmo Supernova".

Finalmente, la colaboración completa (el skin y los diez objetos coleccionables) tendrá un costo total de 3 mil 200 PaVos, con un descuento adicional. Estará disponible en la tienda en línea del videojuego este jueves 5 de febrero, dando inicio a la Temporada 13 del Festival de Fortnite 2026 del Día de San Valentín, en el cual también se agregarán otras novedades.

