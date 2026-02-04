Más Información

Fortnite desata furor con segunda parte de “Kpop Demon Hunters”; conoce fecha y skins reveladas

⁠¿Los perros pueden sentir el estrés de su dueño?; así afecta a su comportamiento

Alineación de seis planetas en México; descubre cómo identificarlos en el cielo nocturno

LEGO anuncia set de “Kpop Demon Hunters” y causa furor en redes; esto se sabe del coleccionable

Así fue como un grupo de salvavidas rescataron a 2 turistas de morir ahogados en Acapulco; video se vuelve viral

Sin duda, uno de los lanzamiento de Epic Games que dio de qué hablar durante el 2025, fue la colaboración inspirada en la película de Netflix “”, donde miles de fanáticos pudieron obtener las skins de “Rumi”, “Mira” y “Zoey”, además de los los miembros de la banda “Saja Boys”.

Tras el éxito de este crossover y en la recta final de la competencia por el premio Óscar a Mejor Película Animada, Las Guerreras del K-Pop regresarán a con una segunda parte que incluirá nuevas skins y un inesperado giro, tal como se muestra en la cinta.

Kpop Demon Hunters llega a Fortnite: así se ven las nuevas skins inspiradas en las protagonistas de la película. Foto: X
Kpop Demon Hunters llega a Fortnite: así se ven las nuevas skins inspiradas en las protagonistas de la película. Foto: X

¿Cuándo salen las nuevas skins de “K-pop Demon Hunters” en Fortnite?

Por medio de un épico video, Epic Games confirmó que la segunda parte de “K-pop Demon Hunters” llegará el próximo viernes 6 de febrero a la tienda de Fortnite, donde los fans podrán comprar las skins de las “Huntr/x” en su versión “Golden” con los icónicos trajes blancos con dorado, los cuales se venderán en lote con nuevos gestos o por separado.

Asimismo, en el clip de revelación se observa a "Jinu", el líder de los Saja Boys en versión demonio y su skin también podrá adquirirse con un lote propio con algunos accesorios.

Cabe mencionar que uno de los rumores que tomó relevancia entre los internautas es que otra de las figuras que se añadirán es “Derpy”, el felino demoníaco que acompaña a "Rumi".

