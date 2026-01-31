“Se me cayó el bigote de solo escucharlo”; reviven críticas contra Tiziano Ferro tras nueva canción

El cantautor italiano Tiziano Ferro inició este 2026 con nueva música y el tour “Stadi” por algunas ciudades de Europa, donde su nuevo sencillo “Cuore Rotto” acaparó los reflectores en plataformas digitales. Sin embargo la popularidad de uno de sus clips en TikTok llegó hasta México, donde cientos de internautas revivieron una antigua controversia que tuvo con sus fans.

Demostrando que el público mexicano no perdona, tras veinte años de las polémicas declaraciones del cantante, sus redes sociales se llenaron de reclamos sobre los comentarios despectivos que realizó sobre las mujeres.

¿Cuál fue la polémica de Tiziano Ferro?

A inicios del 2000, las baladas de Ferro derritió los corazones de las mexicanas, catapultando éxitos como “Tardes Negras”, “No me lo Puedo Explicar” y “Alucinado”, donde a través de románticas melodías, el artista se volvió el favorito de muchos, en su mayoría público femenino.

La polémica surgió en el año 2006, durante una entrevista para el programa italiano "Che tempo fa", donde Tiziano Ferro afirmó: "No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto… tienen bigote. Se entiende, son bigotonas".

El clip rápidamente le dio la vuelta al mundo causando indignación entre sus fans mexicanas y, a pesar de que el artista se disculpó públicamente, su música dejó de escucharse y su carrera no fue la misma.

Veinte años después, la polémica revive esporádicamente en redes sociales como YouTube y TikTok, donde actualmente se pueden encontrar comentarios de los internautas donde su nueva música no basta para ser perdonado por lo que dijo de las mexicanas.

Los comentarios en el video de su nueva canción no pasaron desapercibidos por los fans que bromeaban con la polémica del bigote.

"Seguimos enojadas y con bigote más grande"

"Yo ya me hice la laser, ya lo puedo escuchar"

"Veo este video mientras me rasuro mi bigotazo"

"Estaría bien chido ir a un concierto todas con mostacho"

"¿Si regresa a México tenemos que rasurarnos el bigote para ir a verlo o podemos ir con nuestro mostachón?"

"Me puse a cantarla y me volteó a mirar feo la bigotona de mi esposa"

"Perdono pero no olvido"

"Nunca se lo van a perdonar"

