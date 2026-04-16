¡Laufey llega a Fortnite Festival!; así luce la colaboración de la cantante y su skin

La cantante islandesa de jazz contemporáneo Laufey, llega en versión animada al videojuego más famoso de Epic Games: Fortnite.

La empresa anunció que la temporada 14 de Fortnite Festival —la versión musical del videojuego, que le permite a los jugadores tocar canciones de artistas populares, ya sea en solitario o en una banda de hasta cuatro personas en el escenario— estará protagonizada por la cantautora.

La colaboración de la artista llega justo a tiempo para celebrar la temporada de festivales alrededor del mundo, y esta versión moderna del jazz, así como los estilos vocales y estéticos de la cantante estarán disponibles en la plataforma del juego a partir de este 16 de abril.

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Atuendos de Laufey para la temporada 14 de Fortnite Festival. Foto: Fortnite

¿Cómo es el skin de Laufey?

El skin de Laufey en Fortnite Festival incluye atuendos que replican la estética suave y romántica de la artista, sin embargo, esta no solo representa una colaboración más del videojuego. La elección de la artista islandesa confirma el compromiso de la empresa con la ampliación de su identidad musical a nombres que conectan con una diversidad de públicos.

El pase musical Destello dorado de esta temporada dará acceso inmediato al atuendo de Laufey a quienes formen parte del Club de Fortnite. A medida que los jugadores avancen en el pase podrán desbloquear instrumentos, auras y la pista de improvisación “Madwoman”, todo inspirado en la artista.

El último nivel del pase incluye el estilo Era dorada del atuendo Laufey; y en la tienda de objetos también se tendrá acceso al atuendo Laufey Lover Girl, la mochila retro Mei Mei y pistas de improvisación y gestos de "Lover Girl" y "Tough Luck".

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Nuevas funciones en Fortnite Festival

Una de las novedades es que Fortnite agregará Mic Vocals, una función para que los usuarios canten en tiempo real con cualquier micrófono que funcione en la plataforma en PC y consola; así como Pro Drums (batería pro), para que se conecte una batería de Rock Band 4 o un kit de batería MIDI compatible y que la experiencia de batería se sienta aún más real.

Fortnite también confirmó que ahora los jugadores podrán caminar y cambiar de posición libremente en el Jam Ring. También se suma una nueva interfaz de Quick Mix para intercambiar o mezclar pistas rápidamente mientras se improvisa en el juego.

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