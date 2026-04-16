Un Tal Fredo se disculpa tras polémica boda en Cuatro Ciénegas; admite errores de comportamiento

Alfredo Cantú, conocido en redes sociales como Un Tal Fredo, ofreció disculpas a través de un video publicado en TikTok, luego de anunciar su retiro temporal tras la ola de críticas que generó su boda realizada el pasado 21 de marzo en Cuatro Ciénegas.

En su mensaje, explicó que decidió mantenerse en silencio durante varios días para escuchar lo que se decía sobre él y entender en qué había fallado. Tras ese análisis, llegó a una conclusión clara: cometió errores importantes.

"Llegué a la conclusión de que sí cometí varios errores de comunicación, de expresión, de acciones y de posturas, las cuales no voy a decir ni a justificar", agregó.

@untalfredo Estos días me los tomé para escuchar, y esto es lo que hoy puedo decir: estoy aprendiendo… ♬ sonido original - Un Tal Fredo

Además, reveló que existen aspectos personales que influyen en su forma de reaccionar, lo que lo ha llevado a actuar de manera impulsiva en ciertas situaciones; por lo que seguró que actualmente cuenta con herramientas para trabajar en ello y evitar repetir esas conductas.

"Sigo aprendiendo. Quiero que sepás que mi intención jamás fue negativa. Pero también reconozco que eso no invalida el impacto fue muy malo", dijo.

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¿Por qué fue polémica la boda de "Un Tal Fredo"?

La boda de Cantú Villarreal con su pareja Adrián Álvarez se convirtió en tema de conversación en redes, no solo por la magnitud del evento, sino por las decisiones alrededor de su organización.

El festejo se extendió durante cuatro días y reunió a creadores de contenido y figuras del entretenimiento en un entorno exclusivo con acceso restringido. Entre las actividades destacaron cenas privadas, recorridos por las dunas de yeso y espectáculos, incluyendo la presentación del cantante Carlos Rivera.

Sin embargo, la logística del evento generó incomodidad, especialmente por la solicitud de limitar el uso de celulares entre los asistentes, lo que despertó críticas y sospechas entre usuarios.

¿Qué generó mayor polémica en la boda?

Uno de los puntos más cuestionados fue la escenografía utilizada durante la celebración. El montaje incluyó esculturas, mobiliario y figuras de gran tamaño que, según usuarios y visitantes, permanecieron en el lugar semanas después del evento.

Este hecho intensificó el debate sobre el impacto ambiental y la responsabilidad de realizar este tipo de celebraciones en espacios naturales protegidos.

A esto se sumó la controversia por la monetización del evento, confirmada por el propio influencer, lo que reforzó las críticas sobre el uso comercial del entorno.

No obstante, no fue lo único, Otro momento que generó discusión fue la participación de la cantante Andy Fernanda durante la boda, pues su presentación fue objeto de críticas en redes, lo que provocó una reacción por parte de Fredo, quien pidió detener los ataques en su contra, señalando que la artista no está acostumbrada al nivel de escrutinio público que implican las plataformas digitales.

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