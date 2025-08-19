Christian Nodal continúa siendo tendencia en redes sociales tras su reciente entrevista con la periodista Adela Micha.

El encuentro, que tuvo una duración aproximada de dos horas, se volvió viral por las declaraciones del cantante, incluyendo frases como: “No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, “yo tenía 22 años y ella tenía 16 años” y “nací con el alma bien enamorada”.

Aunque durante la conversación, Nodal habló sobre su ruptura con Cazzu, madre de su primogénita Inti, y detalló cómo comenzó su noviazgo y matrimonio con Ángela Aguilar, uno de los momentos más comentados fue cuando Adela le preguntó si se veía amando a otra mujer en la actualidad. El intérprete de “Adiós amor” reflexionó durante casi 15 segundos antes de responder: “En este momento de mi vida, no”, acompañado de una risa.

Lanzan parodia sobre silencio de Nodal en entrevista con Adela Micha

Este fragmento generó un gran debate en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron si Nodal realmente siente el amor que declara por la hija de Pepe Aguilar o si se trata de un sentimiento pasajero, similar a experiencias amorosas previas.

Asimismo, este momento también inspiró una parodia creada por el usuario de TikTok, Erick Alexander.

En un clip de 53 segundos, el tiktoker recreó la larga pausa del cantante utilizando muñecos al estilo “Plaza Sésamo”. La parodia representó a Adela Micha esperando la respuesta del cantante de regional mexicano, exagerando la demora de manera humorística hasta llegar a una escena simbólica de “muerte” ante la prolongada espera.

Como era de esperarse, este videoclip, el cual ha alcanzando más de 3 millones de reproducciones en la plataforma china se ha inundado con comentarios como:

“Adela Micha tiene que ver este vídeo”

“quien es el genio que hizo este video tan chidoooo… morí y morí como Adela Micha de la risaaaa”

“Solo hay una cosa más largo que ese silencio… MAYO”.

