Injuve CDMX trolea a Nodal; crea cartel de El Bogueto durante tenso silencio del cantante con Adela Micha

El cantante de música norteña Christian Nodal volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que el pasado 17 de agosto sostuviera una entrevista con la periodista Adela Micha.

La entrevista de dos horas se viralizó rápidamente por icónicas frases de Nodal como: "No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé", “yo tenía 22 años y ella tenía 16 años”, y “nací con el alma bien enamorada”.

Lee también Christian Nodal, la gran sorpresa en la pelea de Gala Montes vs Alana Flores; público le grita "Cazzu, Cazzu"

Gobierno de CDMX trolea a Nodal durante silencio en su entrevista

Otro de los momentos que más llamó la atención en redes fue cuando Adela le cuestiona, “¿No te imaginas a ti amando a otra mujer, en este momento de tu vida?”, ante la pregunta Nodal reflexionó por casi 15 segundos para responder “En este momento de mi vida, no” y reír.

El clip resultó la plantilla perfecta para que miles de personas la usarán como meme, incluso el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) también decidió sumarse a través de un vídeo de TikTok.

“El silencio de Nodal nos dió el tiempo de hacer un cartel”, es la leyenda que acompaña al tiktok donde realizan una promoción para el “Festival de las Juventudes” que se realizará el próximo 23 de agosto a las 14:00 horas con la aparición de El Bogueto como artista principal.

Lee también Supernova Strikers 2025: Alana Flores sorprende con épica entrada al ring; rinde tributo a One Piece

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr