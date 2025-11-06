La Granja VIP: los mejores memes de la cuarta noche de asamblea

Más Información

A casi un mes del arranque del nuevo reality show de TV Azteca, , las tensiones y los roces son cada día más evidentes entre los participantes dentro del programa.

El pasado 5 de noviembre dejó una de las asambleas para elegir a los nominados más polémicas y controversiales que ha tenido el reality hasta ahora, con diversos enfrentamientos verbales y sorpresas que dejaron boquiabiertos a todos los participantes.

Alfredo Adame y Eleazar Gómez fueron los granjeros que acumularon mayor cantidad de puntos, uniéndose a Lolita Cortés -quien fue nominada por Omahi al concluir su paso por el programa-, y a Alberto del Río "El Patrón", quien perdió el Duelo de peones.

Sin embargo, un huevo dorado provocó un giro inesperado que tomó por sorpresa a todos los granjeros, otorgándole a Fabiola Campomanes el derecho de escoger a otro participante nominado. Fabiola decidió nombrar a Manola Díez, dando como resultado una placa sin precedentes en el reality show de 5 nominados en una semana.

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram
Los mejores memes que dejó la cuarta noche de Asamblea en La Granja VIP

El inesperado giro de la noche, que dio como resultado una placa con 5 nominados, dejó una ola de memes en redes sociales, a donde usuarios acudieron para quejarse, celebrar y opinar en general de lo sucedido en la cuarta Asamblea de La Granja VIP.

Los usuarios expresaron su conformidad con el contenido que dejó la más reciente noche de asamblea.

Algunos internautas pidieron que ya no se vote por Eleazar Gómez.

Memes de la cuarta Asamblea de nominación en La Granja VIP. Foto: X
Por otro lado, otro destacaron que el actor ha sido uno de los que más contenido y entretenimiento ha brindado al show.

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Lola Cortes fue uno de los momentos más comentados entre los usuarios.

Memes de la cuarta Asamblea de nominación en La Granja VIP. Foto: X
Otros compararon a Eleazar con Sergio Mayer Mori y opinaron que aunque Eleazar es "muy cancelable", lo prefieren.

Memes de la cuarta Asamblea de nominación en La Granja VIP. Foto: X
Asimismo, comentaron que parece haber una preferencia muy evidente por Mayer Mori por parte de la producción.

Memes de la cuarta Asamblea de nominación en La Granja VIP. Foto: X
Por último, otros usuarios comentaron que es sospechosa la "amistad" que mantienen Adame y Eleazar.

Memes de la cuarta Asamblea de nominación en La Granja VIP. Foto: X
