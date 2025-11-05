A Ferka no le tembló la voz cuando Adal Ramones la interrogó acerca de dónde había obtenido la información acerca de Natalia Subtil y la opinión que le mereció la disculpa de su ex, Sergio Mayer Mori, la cual, quedó grabada por las cámaras de "La granja VIP". Directa, como es la conductora, con su respuesta, generó un momento incómodo durante el programa.

Durante la emisión de anoche, 4 de noviembre, Kristal Silva y Adal presentaron el clip donde se puede ver a Mayer Mori reflexivo, dirigiéndose a una de las cámaras que lo grababa, con el objetivo de enviarle una disculpa a la madre de su hija Mila, con quien ha tenido una serie de conflictos y diferencias, prácticamente, desde que Natalia esperaba a la menor.

"Y Natalia, te hablo a ti directamente, perdón que en la situación en la que estoy, a lo mejor, he tenido que mencionar tu nombre, lo último que quiero es exponerte, quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en que Mila se ha convertido, en el proceso que está para convertirse en la persona que es, mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias", dijo el joven competidor.

Instantes después, Ferka tomó la palabra para expresar que, acaba de comunicarse con Natalia, por mensaje de texto, y esta le había indicado que no creía en las disculpas de Sergio, debido a que no era la primera vez en que se retractaba por sus comportamientos pero, eventualmente, volvía a referirse negativamente de ella.

"Perdón, yo antes quiero decirles una exclusiva, ahora que (Sergio) acaba de dar sus perdones, la mamá de su hija no le cree absolutamente nada porque esas disculpas han pasado varias veces, entonces que siempre las dice, pero...", dijo Ferka, sin poder terminar su comentario, por una interrupción de Adal.

"¿De dónde sacas eso?", dijo el conductor.

Apoyada por Linet Puente, Ferka explicó que acaba de comunicarse con Natalia vía telefónica, cuando las juezas cayeron en la cuenta que Ramones no estaba comprendiendo.

"De su teléfono, de viva voz, que han sido varias veces este tipo de disculpas, que cuando ha estado también internado, asilado en otras circunstancias, que siempre le pasa este bajón", ahondó.

Adal la cuestionó acerca de si tenía el permiso de Subtil para hablar de ese sentir tan íntimo, pregunta que causó gran tensión.

"¿Y Natalia está de acuerdo que tú lo digas aquí?", dijo el conductor.

"Sí, claro", dijo ella.

A lo que el respondió:

"¿Sí?, o sea le dijiste ´¿yo puedo comentar eso?´".

Ferka no contestó con un sí o con un no, sino que dio a entender que nada le impedía decir públicamente lo que su compañera, en otro reality, le contó.

"¿Para que me lo comenta entonces, Adal Ramones?", señaló Ferka.

Para calmar las tensiones, Adal dijo, con cierto humor la frase "lo que no está prohibido, está permitido", la cual también fue rematada por la propia Ferka.

