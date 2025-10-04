KFC lanza relojes coleccionables de Dragon Ball: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Este mes de octubre, la cadena de comida rápida Kentuky Fried Chicken (KFC) decidió sorprender a los fanáticos del anime con una nueva sorpresa en su menú infantil "KFC Kid's Bucket".

A través de su sitio oficial y promocionales en sus tiendas físicas, KFC dio a conocer su nueva colaboración con la serie animada Dragon Ball Super, creada por el mangaka Akira Toriyama y emitida en el año 2015. Actualmente se puede ver a través de una suscripción a Crunchyroll o Amazon Prime Video.

Con 131 episodios, la serie "Dragon Ball Super" es una continuación de las aventuras de Goku y sus amigos tras la derrota de Majin Boo, enfrentándose a nuevos desafíos, viejos enemigos y a conflictos del futuro, mientras luchan por probar su fuerza y persistencia en el famoso "Torneo de la Fuerza", un evento masivo en donde hasta el error más pequeño puede llevar a la destrucción total del universo.

"Dragon Ball Super". Foto: Captura YouTube

¿Cómo son los relojes de Dragon Ball?

Los relojes coleccionables de KFC cuentan con siete diferentes diseños, inspirados en algunos de los personajes de la emblemática serie animada japonesa "Dragon Ball Super":

Goku ( Super Saiyan Dios )

( ) Vegeta ( Super Saiyan Blue )

( ) Piccolo

Bills

Freezer

Goten

Trunks

Además, las correas también están personalizadas con las 7 esferas del dragón.

Así son los nuevos relojes coleccionables de "Dragon Ball Super" en KFC México. Foto: Redes Sociales

¿Cómo adquirirlos y qué precio tendrán?

Para adquirirlos debes pedir el combo infantil "KFC Kid's Bucket" por $129.00 pesos mexicanos en cualquiera de las sucursales físicas disponibles. Al hacer tu compra tendrás la oportunidad de de personalizar tu combo, eligiendo una comida, un complemento y una bebida:

Elige una opción de comida: se puede escoger entre una hamburguesa "Kruncher" o nuggets "Popcorn Chicken" Elige una opción de complemento: se podrá elegir entre un bisquet, papas, puré o ensalada. Elige una opción de bebida: se puede pedir un agua de 600 ml o un jugo de 200 ml.

Además, también se podrán adquirir de manera individual a través de su página web oficial por 139 pesos mexicanos. La colaboración estará disponible durante todo el mes de octubre o hasta agotar existencias.

