El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo periodo de vinculaciones durante el mes de agosto, lo que permitirá a miles de jóvenes acceder a un centro de capacitación, recibir un apoyo económico mensual y obtener experiencia laboral con respaldo del IMSS.

La dispersión del apoyo se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Especial

La nueva etapa del programa impulsado por el Gobierno de México ya está en marcha y está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. A través de este esquema, los participantes podrán integrarse a empresas, talleres, comercios, instituciones públicas y otros espacios donde recibirán capacitación durante un periodo de hasta un año.

¿Cuándo inició el nuevo periodo de vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que desde el pasado 1 de agosto comenzó un nuevo periodo de vinculaciones para quienes ya cuentan con un registro activo en la plataforma oficial del programa.

A partir de esa fecha, las personas inscritas pueden consultar los centros de trabajo disponibles, revisar los planes de capacitación y postularse a la opción que mejor se adapte a sus intereses, habilidades y perfil profesional.

Lee también: Jóvenes construyendo el futuro con… trampa

Las personas seleccionadas recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, cantidad equivalente al salario mínimo vigente este año.

[Publicidad]

¿Cómo registrarse en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Quienes todavía no han concluido su inscripción deberán ingresar a la plataforma oficial del programa para completar su registro antes de participar en las vinculaciones.

Durante el proceso será necesario capturar correctamente los datos personales, registrar la ubicación exacta del domicilio mediante el mapa de la plataforma, cargar la fotografía solicitada, descargar y aceptar la Carta Compromiso y finalizar el registro.

Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

Una vez concluida esta etapa, el aspirante podrá acceder a su cuenta, revisar las vacantes disponibles y postularse al centro de trabajo que considere más conveniente de acuerdo con el plan de actividades ofrecido.

[Publicidad]

Lee también: Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo validar tu seguro médico del IMSS?; conoce tus derechos como aprendiz

¿Qué sucede después de enviar la postulación?

Tras elegir un espacio de capacitación, el siguiente paso consiste en establecer contacto con el centro de trabajo para programar un primer encuentro.

A partir de la postulación, la empresa, institución o negocio contará con cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud del aspirante.

[Publicidad]

En caso de que la postulación sea rechazada o no exista respuesta dentro del plazo establecido, el sistema de Jóvenes Construyendo el Futuro liberará automáticamente el perfil del solicitante para que pueda buscar y postularse a otro centro de capacitación disponible, sin perder la oportunidad de incorporarse al programa.

También te interesará:

Día de Spider-Man 2026: ¿por qué se celebra este 1 de agosto?; conoce su origen y significado

[Publicidad]

Luna de Sangre: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en agosto?; así puedes disfrutar el eclipse lunar

Arañas en casa: ¿cómo identificar si son peligrosas?; conoce cómo actuar en caso de picaduras

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

akv