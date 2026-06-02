La polémica se apoderó de las redes sociales después de que se difundiera un video en el que el influencer "El Truffy" y otros creadores de contenido aparecieron interactuando con la Bandera Monumental de Iguala, uno de los símbolos más representativos de México. Las imágenes provocaron indignación entre miles de usuarios, quienes cuestionaron la forma en que fue manipulada y exigieron la aplicación de sanciones.

Lee también: V, de BTS, publica recuerdos de México y promete a ARMY: “Esto no es un adiós”

¿Qué ocurrió con "El Truffy" y la Bandera Monumental de Iguala?

En la grabación - que fue difundida en distintas plataformas- se observó al creador de contenido junto con otros jóvenes en el Cerro de Tehuehue, en Iguala, Guerrero, interactuaron con lábaro patrio entre bromas, risas y jaloneos mientras grababan contenido para sus redes sociales.

#VIDEO #VIRAL // ⚠️ ¡Indignante! "Funan" a influencers por grabar un video manipulando la bandera de México en Acapulco

👇 pic.twitter.com/VjyicoeI88 — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) June 1, 2026

Incluso, algunos de los presentes aparecieron sujetándose de la tela y colgándose de ella, situación que fue interpretada por varios usuarios como una falta de respeto hacia uno de los principales emblemas nacionales.

Aunque durante la grabación el influencer se refirió a la bandera con expresiones de admiración, calificándola como una "belleza" y una "chulada", esto no evitó que se desatara una fuerte reacción negativa en internet.

Lee también: ¡Último día! Walmart junta el Martes de Frescura con el cierre del Hot Sale 2026; ofertas imperdibles de HOY, 2 de junio

"El Truffy" ofrece disculpas tras la viralización del video

Después de que el material se viralizó y acumuló miles de comentarios, "El Truffy" publicó un mensaje en Facebook para responder a la polémica.

En su posicionamiento, aseguró que la situación había sido sacada de contexto y sostuvo que tanto él como sus acompañantes únicamente intentaron colaborar con las personas encargadas del resguardo del símbolo patrio.

"El Truffy" ofrece disculpas tras manipular Bandera Monumental. Foto: Captura de pantalla

Además, ofreció una disculpa a los habitantes de Iguala que pudieron sentirse ofendidos por lo ocurrido y afirmó que jamás existió la intención de faltar al respeto a la bandera ni a la identidad nacional.

"Nuestra intención fue ayudar, como sabemos que muchos igualtecos lo hacen comúnmente, y para nosotros fue un orgullo porque también somos mexicanos, somos guerrerenses", recalcó.

También aclaró que el presidente municipal de Iguala, Erick Catalán, no tuvo participación ni conocimiento sobre las acciones que aparecieron en el video, pese a que previamente coincidió con él en otros contenidos difundidos en redes sociales.

Lee también: Arly Velásquez recibe la bandera de México rumbo a Milán-Cortina 2026

Gobierno de Iguala reprueba las acciones captadas en el video

Por su parte, el Gobierno Municipal de Iguala reprobó lo ocurrido y reiteró la importancia de preservar el respeto hacia los símbolos patrios.

En un comunicado, las autoridades señalaron que:

"En este municipio toda persona es bienvenida: visitantes, deportistas estudiantes y creadores de contenido que ven en nuestra tierra un espacio de inspiración, crecimiento y calidez humana. Sin embargo la hospitalidad de nuestra gente tiene un fundamento inquebrantable: el respeto absoluto a nuestras raíces, nuestra historia, y nuestros símbolos patrios."

Comunicado Gobierno de Iguala. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, puntualizaron que la libertad de expresión y la creatividad digital tienen límites cuando vulneran la dignidad de los símbolos nacionales y la memoria histórica de la población; por lo que informó que, tras la controversia generada, los involucrados retiraron el video de sus plataformas digitales y ofrecieron una disculpa pública.

¿Cuál es el castigo por faltar al respeto a los símbolos patrios en México?

La polémica también abrió el debate sobre las posibles consecuencias legales relacionadas con el uso indebido de la Bandera de México.

El símbolo patrio forma parte de los adornor del Día de la Independencia. Foto: Pixabay

De acuerdo con el Código Penal Federal, en el artículo 191 y 192, las conductas consideradas como ultraje contra el Escudo Nacional o la Bandera pueden castigarse con penas que van desde seis meses hasta cuatro años de prisión, además de multas superiores a los 50 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso y de la resolución de un juez.

Por otra parte, la legislación también contempló sanciones para quienes hicieran un uso indebido del escudo, las insignias o los himnos nacionales. En estos casos, las penas podían incluir prisión de algunos días hasta un año, además de multas económicas de hasta 10 mil veces el valor de la UMA, equivalentes a más de 960 mil pesos.

También te interesará:

¿Cómo ahuyentar cucarachas con plantas?; las 5 mejores opciones y sus cuidados

Ricardo Salinas recibe en México a la española Cayetana Álvarez; "La elección es simple: Soberanía o Sheinbaum", lanza

Efectos de la IA en la mente humana; ¿por qué el cerebro podría estar perdiendo agilidad y cómo evitarlo?

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

akv