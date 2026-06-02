Este martes 2 de junio no es un día cualquiera: es el espectacular cierre del Hot Sale 2026 y, por si fuera poco, coincide con el ya tradicional Martes de Frescura en Walmart.

Esto significa que tienes la oportunidad de oro para devorarte las últimas ofertas digitales en tecnología o línea blanca, mientras surtes el refrigerador con las frutas, verduras y carnes a precios ridículamente bajos. Corre por tu lista, porque estas promociones especiales tienen las horas contadas y no las puedes dejar pasar.

Los mejores precios en el Martes de frescura en Walmart

Ofertas en frutas y verduras

Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta los siguientes precios en el área de frutas y verduras:

Ofertas en carnes, pollo y pescados

El área de carnes, pollo y pescados también ofrece promociones especiales y precios rebajados durante el Martes de Frescura de Walmart:

Artículos para el hogar

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