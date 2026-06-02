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Este martes 2 de junio no es un día cualquiera: es el espectacular cierre del Hot Sale 2026 y, por si fuera poco, coincide con el ya tradicional Martes de Frescura en Walmart.
Esto significa que tienes la oportunidad de oro para devorarte las últimas ofertas digitales en tecnología o línea blanca, mientras surtes el refrigerador con las frutas, verduras y carnes a precios ridículamente bajos. Corre por tu lista, porque estas promociones especiales tienen las horas contadas y no las puedes dejar pasar.
Los mejores precios en el Martes de frescura en Walmart
Ofertas en frutas y verduras
Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta los siguientes precios en el área de frutas y verduras:
- Pera de Anjou: $39.00 kg
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $38.00 kg
- Mandarina clementina: $55.00 kg
- Manzana pink lady por kilo: $39.00 kg
- Uva verde por pieza: $69.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
El área de carnes, pollo y pescados también ofrece promociones especiales y precios rebajados durante el Martes de Frescura de Walmart:
- Arrachera de res Marketside marinada: $199.00 kg
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $90.00
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 kg
- Molida de cerdo: $109.00
- Milanesa de cerdo: $119.00 kg
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: $112.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chambarete de res por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $109.00 kg
- Codillo de cerdo por kg peso aprox por charola 600 g: $77.00 kg
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $185.00 kg
Artículos para el hogar
- Detergente líquido MAS color 4.8 l: $166.00
- Detergente líquido Persil 4.65 lt: $149.00
- Limpiador Multiusos Fabuloso 5L: $150.00
- Detergente el polvo Salvo 1kg: $36.00
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