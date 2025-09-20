INAPAM: ¿Cuáles son los requisitos para que los adultos mayores cobren el aguinaldo 2025? Consulta aquí

El programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) busca impulsar la inclusión laboral de las personas mayores a 60 años en el país al incorporarlas en trabajos remunerados y actividades voluntarias.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México, les ofrece a los adultos mayores la oportunidad de reintegrarse al mercado laboral a través de empleos formales, reforzando su estabilidad económica y reconociendo su experiencia conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Dentro del programa, los beneficiados podrán tener derecho a un sueldo base, prestaciones de ley, contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios. Además, en algunos casos las prestaciones son mayores a las que dicta la ley.

Lee también: Programa de vinculación productiva: así puedes registrarte con tu tarjeta de INAPAM para ganar hasta 14 mil pesos

El programa busca impulsar la participación económica de los adultos mayores, garantizando ingresos estables y derechos laborales. Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo 2025 con INAPAM?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), para que los beneficiarios del programa de Vinculación Productiva puedan cobrar el aguinaldo 2025, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

o más. Presentar su credencial INAPAM vigente y original.

vigente y original. Contar con una identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).

(credencial INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE). Llenar la solicitud de inclusión social.

¿Cuál es el monto del aguinaldo 2025?

Para garantizar el bienestar integral de los adultos mayores, el aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de salario y debe ser depositado antes del 20 de diciembre, aunque esto puede variar según el puesto, la empresa y el estado.

Por su parte, los salarios varían según el puesto y la región del país: en la zona libre de la frontera norte puede superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de los estados alcanzan los 9 mil 367 pesos mensuales.

Lee también: Adultos Mayores con INAPAM: ¿se puede tramitar la tarjeta en línea?; esto se sabe

INAPAM: ¿Cuáles son los requisitos para que los adultos mayores cobren el aguinaldo 2025? Consulta aquí. Foto: Canva

También te interesará:

Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

Adrián Marcelo se lanza contra Conan O'Brien tras apoyar a Jimmy Kimmel: "tus prioridades están equivocadas"

“Gabrielle”: ¿qué diferencia hay entre una depresión tropical y una tormenta tropical?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr