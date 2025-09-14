Programa de vinculación productiva: así puedes registrarte con tu tarjeta de INAPAM para ganar hasta 14 mil pesos

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM busca impulsar la inclusión laboral de las personas mayores de 60 años en México, con la posibilidad de acceder a empleos formales, prestaciones y estabilidad económica. El registro es gratuito y se realiza en módulos oficiales del instituto.

¿Qué requisitos debo cumplir para registrarme en el programa?

Los interesados deben contar con la credencial INAPAM vigente, tener 60 años cumplidos o más, presentar una identificación oficial (INE, pasaporte o licencia de conducir) y acudir en buen estado de salud para desempeñar actividades laborales.

¿Cómo es el proceso para registrarse paso a paso?

El trámite inicia en un módulo de Vinculación Productiva, donde el adulto mayor debe entregar sus documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Posteriormente, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Después, se presentan las vacantes disponibles y, en caso de interés, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

¿Cuánto dinero se puede ganar con este programa?

Los salarios varían según el puesto y la región del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de México alcanzan alrededor de 9 mil 367 pesos. Además, los beneficiarios acceden a sueldos base, prestaciones de ley y estabilidad laboral.

El programa de Vinculación Productiva no solo ofrece empleo formal, sino también la posibilidad de integrarse en actividades voluntarias que aporten experiencia y fomenten la participación activa en la sociedad.

Con ello, el INAPAM refuerza su papel como institución clave para garantizar el bienestar integral de los adultos mayores en México.

