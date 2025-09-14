Más Información

¿Dónde se formó el socavón en el que cayó el camión refresquero? Conoce su punto exacto

¿Dónde se formó el socavón en el que cayó el camión refresquero? Conoce su punto exacto

¿Por qué no permitieron a Fey entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo?

¿Por qué no permitieron a Fey entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo?

Programa de vinculación productiva: así puedes registrarte con tu tarjeta de INAPAM para ganar hasta 14 mil pesos

Programa de vinculación productiva: así puedes registrarte con tu tarjeta de INAPAM para ganar hasta 14 mil pesos

¿Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo México 2025?

¿Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo México 2025?

¿Habrá atención en el IMSS el 15 y 16 de septiembre?

¿Habrá atención en el IMSS el 15 y 16 de septiembre?

El programa de Vinculación Productiva del busca impulsar la inclusión laboral de las personas mayores de 60 años en México, con la posibilidad de acceder a empleos formales, prestaciones y estabilidad económica. El registro es gratuito y se realiza en módulos oficiales del instituto.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial
Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

Lee también:

¿Qué requisitos debo cumplir para registrarme en el programa?

Los interesados deben contar con la credencial INAPAM vigente, tener 60 años cumplidos o más, presentar una identificación oficial (INE, pasaporte o licencia de conducir) y acudir en buen estado de salud para desempeñar actividades laborales.

¿Cómo es el proceso para registrarse paso a paso?

El trámite inicia en un módulo de Vinculación Productiva, donde el adulto mayor debe entregar sus documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Posteriormente, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Después, se presentan las vacantes disponibles y, en caso de interés, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

¿Cuánto dinero se puede ganar con este programa?

Los salarios varían según el puesto y la región del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de México alcanzan alrededor de 9 mil 367 pesos. Además, los beneficiarios acceden a sueldos base, prestaciones de ley y estabilidad laboral.

Aunque la credencial del INAPAM no entrega dinero en efectivo, sí representa una forma eficaz de generar ingresos pasivos a través del ahorro Foto: Imagen creada con IA
Aunque la credencial del INAPAM no entrega dinero en efectivo, sí representa una forma eficaz de generar ingresos pasivos a través del ahorro Foto: Imagen creada con IA

Lee también:

El programa de Vinculación Productiva no solo ofrece empleo formal, sino también la posibilidad de integrarse en actividades voluntarias que aporten experiencia y fomenten la participación activa en la sociedad.

Con ello, el INAPAM refuerza su papel como institución clave para garantizar el bienestar integral de los adultos mayores en México.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses