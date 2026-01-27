INAPAM 2026: ¿Cuáles son los descuentos que puedes obtener con tu credencial de adulto mayor?; conoce la lista completa

Los beneficios INAPAM continúan aumentando y durante este 2026 los adultos mayores podrán seguir gozando de tarifas preferenciales y varios descuentos para aliviar los gastos cotidianos durante su vejez.

Cada año se actualizan los beneficios que otorga la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, pues esta herramienta que funciona como identificación oficial, también da acceso a distintos programas sociales que ayudan al bienestar integral de este sector.

Tarjeta INAPAM 2026. Foto: Especial

¿Cuáles son los descuentos que puedes obtener con tu credencial de adulto mayor?

El directorio actualizado de beneficios INAPAM se encuentra disponible a través de la página oficial del Instituto, donde se divide en siete categorías para optimizar la búsqueda en cada uno de los estados.

Desde alimentos y productos de la canasta básica, farmacias, ópticas, servicios legales, precios especiales en los pagos de Predial y agua; así como actividades de recreación y tiendas de ropa, estos beneficios van enfocados para que los adultos mayores atiendan sus necesidades.

Los descuentos van desde el 5% hasta el 50%, dependiendo de cada establecimiento y se puede consultar la lista completa por estado a través de los siguientes enlaces:

La tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para aliviar los gastos médicos en la vejez. Foto: Imagen creada con IA

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM

Para tramitar la tarjeta INAPAM, el interesado debe acudir a cualquiera de los módulos del Instituto y presentar la siguiente documentación para comprobar su edad y nacionalidad:

Acta de nacimiento legible.

legible. Identificación oficial vigente: puede ser la credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o una carta de identidad emitida por la autoridad local correspondiente.

oficial vigente: puede ser la credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o una carta de identidad emitida por la autoridad local correspondiente. CURP actualizado.

actualizado. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses): recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

reciente (no mayor a seis meses): recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante. Una fotografía tamaño infantil, reciente, en papel fotográfico, blanco y negro o a color, con fondo blanco, sin lentes ni gorra.

