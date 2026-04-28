Implosión del Titán: restos de víctimas fueron entregados como "lodo" y en "cajas de zapatos"; familiar narra dura revelación

A casi tres años de la implosión del sumergible Titán de la empresa OceanGate, Christine Dawood, madre de dos de las víctimas aseguró que los restos de su hijo y esposo fueron entregados como “lodo”.

En una entrevista con el diario britanico The Guardian, la esposa del empresario Shahzada y madre de Suleman, comentó que los restos fueron devueltos nueve meses después del accidente, ocurrido el pasado 18 de junio de 2023, y se encontraban en diminutas "cajas de zapatos".

“No recibimos los cuerpos hasta nueve meses después […] Bueno, cuando digo cuerpos, me refiero a los restos que quedaron. Venían en dos cajas pequeñas, como cajas de zapatos”, señaló.

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Así lograron identificar los cuerpos de las víctimas del Titán

Dawood, que en realidad iba a estar a bordo del sumergible que sufrió el accidente, pero que cedió su puesto a su hijo en el último momento, dijo que la llamada "masa fangosa" era todo aquello que los investigadores pudieron recuperar del fondo marino y luego separar mediante pruebas de ADN; no obstante, “no encontraron gran cosa”.

“Tienen una gran pila que no pueden separar, todo ADN mezclado, y me preguntaron si yo también quería un poco. Pero dije que no, solo lo que ustedes saben que es Suleman y Shahzada".

Sumergible tenía diseño inadecuado y mantenimiento deficiente

En agosto del 2025, la Junta de Investigación Marina determinó que los principales factores que contribuyeron al accidente fueron el diseño inadecuado del sumergible, la falta de certificación, el mantenimiento deficiente y la ausencia de inspecciones rigurosas por parte de OceanGate.

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Foto: ESPECIAL

“Este siniestro marítimo y la pérdida de cinco vidas se pudieron evitar”, declaró Jason Neubauer, responsable de la investigación.

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