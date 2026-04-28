Tim Hortons México celebra la apertura de su sucursal número 200 en Parque Fundidora

Tim Hortons México consolida su presencia en el norte del país con la apertura de su sucursal número doscientos localizada en uno de los pulmones más importantes de la ciudad de Monterrey: el Parque Fundidora.

El corte de listón el pasado viernes 24 de abril no solo simboliza la apertura de una nueva locación de la popular cadena canadiense de cafeterías, representa una alianza estratégica que apuesta por revitalizar, conectar y enriquecer uno de los espacios más emblemáticos de Monterrey.

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Parque Fundidora, sede de la sucursal 200 de Tim Hortons en México

La llegada de Tim Hortons al Parque Fundidora responde a la visión compartida de revitalizar espacios y enriquecer la experiencia de miles de visitantes que recorren el recinto día con día.

El espacio donde se localiza la sucursal número doscientos pasó por una transformación integral, rescatando un punto inactivo para integrarlo de forma orgánica al entorno y así cumplir con un nuevo objetivo: ser un punto de encuentro dentro del parque.

Por su parte, el presidente de Tim Hortons México, el Ing. Juan José Gutiérrez Chapa, señaló durante el evento que “la oferta y los precios que tiene Tim Hortons, para todo el que hace ejercicio en la mañana es mejor. Además con una compañía como Birdman, que tiene una proteína totalmente vegana, vamos a cumplir la expectativa.”

En la inauguración de la sucursal al igual que el presidente de la marca en el país, se encontraron presentes el Lic. Pedro Chapa Chávez, miembro del Consejo de Tim Hortons México, socios de Parque Fundidora, e invitados especiales que reforzaron así el compromiso en conjunto por impulsar el desarrollo y la conservación de este espacio icónico de la capital regiomontana.

Foto: especial

Más allá del café, el valor agregado a la comunidad

Con esta apertura, Tim Hortons no sólo introduce su oferta de café 100% mexicano, productos de panadería recién horneados y alimentos siempre frescos, sino que también apuesta por generar valor en la comunidad.

La marca canadiense menciona que en cada sucursal crea aproximadamente 25 empleos directos, promoviendo el talento local y ofreciendo oportunidades de desarrollo a través de capacitación constante. Además, Tim Hortons con la sucursal en Parque Fundidora busca promover el dinamismo económico del lugar al incentivar una mayor afluencia y fortalecer el ecosistema de servicios que lo rodea.

Tim Hortons llegó a México en 2027. Foto: Tim Hortons México

Con una arquitectura que busca dialogar con el entorno industrial y natural, mientras que la operación se mantiene eficiente y discreta, la sucursal doscientos de Tim Hortons da inicio a una etapa donde crecimiento, comunidad y legado convergen para transformar la experiencia de quienes viven y recorren uno de los parques más importantes de Monterrey.

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