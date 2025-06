Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú inauguraron dos nuevos lactarios en el Parque Fundidora, con los que suman 104 en diferentes espacios públicos del Estado.

Tras la inauguración, el Mandatario Estatal, quién también estuvo acompañado de Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Parque Fundidora; Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud; y Jean Joseph Léautaud, Director General de Parque Fundidora; resaltó que este tipo de acciones, junto con la construcción del Nuevo Hospital Infantil, Capullos, escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, demuestran el compromiso del Gobierno por la primera infancia.

“Eso me confirma el gran legado que va a dejar este gobierno que su prioridad son los niños y las niñas, incluido, por supuesto, los bebés o las bebés. No hay otro estado de la República que apueste e invierta tanto dinero en la salud de los niños, las niñas y los bebés, no hay otro. Si invertimos ahorita en la primera infancia podemos soñar con un mejor Nuevo León en 15 o 20 años”, apuntó el Gobernador de Nuevo León.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León dijo sentirse emocionada de que Nuevo León llegará a la Semana Mundial de la Lactancia con más de 100 lactarios, de los cuales dijo ha sido un trabajo de 2 años poder lograr que el Estado tenga este tipo de espacios para las mujeres y sus bebés. Asimismo, dio a conocer los beneficios de la lactancia como crear anticuerpos, mejorar sus defensas y prevenir enfermedades.

“Estoy muy contenta porque el día de hoy logramos ya con estos dos lactarios instalados aquí tener 104 lactarios instalados. Con estos dos nuevos espacios de lactancia estamos un paso más cerca de esa meta, pero todavía hay mucho que todas y todos podemos hacer, escuchando, apoyando y respetando la forma en que cada mujer elige vivir su maternidad. Hoy inauguramos estos espacios, pero lo que realmente abrimos es una nueva etapa en donde la maternidad tenga voz, tenga lugar y tenga valor público”, agregó Rodríguez Cantú.

Asimismo, la Secretaría de Salud dio a conocer que en Nuevo León el 40% de las mujeres le brindaba lactancia materna a sus bebés, sin embargo ha logrado incrementarse a un 80% y se busca llegar al 95 o 98%, pues aseguró que esto garantiza a los menores una infancia más sana, crecer en un entorno y en un ambiente favorable, así como un mejor neurodesarrollo.

El primero de los lactarios instalados en Parque Fundidora estará ubicado en el embarcadero del Paseo Santa Lucía, junto al lado de la fuente del crisol en la antigua Fundidora y el segundo en la zona de las Naves Culturales entre el Papalote Museo del Niño, Museo de Cera y la Cineteca de Nuevo León.