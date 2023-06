Tim Hortons: ¿Cuál es la historia detrás de la famosa cafetería y cuándo llegó a México?

Tim Hortons llegará a Ciudad de México para deleitar con sus famosas bebidas, bocadillos y donuts, aunque la compañía ya tiene sucursales en otros estados como Coahuila y Nuevo León.

La cafetería llegó a tierras mexicanas en 2017 con una sucursal en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y en estos seis años ha ido expandiendo sus horizontes a otras entidades. Será el próximo mes de agosto cuando finalmente llegue a la capital del país.

La noticia la dio a conocer la embajadora adjunta de Canadá en México, Shauna Hemingway junto al director de Tim Hortons México, José Gutiérrez, durante la celebración del Día de Canadá en Monterrey. Aunque no detallaron si se tratara de una Pop Store o la apertura de una nueva sucursal.

“Cómo convencer a Juan José de @TimHortonsMX de abrir unos cafés en CDMX? ¡Vengan el 31 de agosto a ver que Sandra Shaddick y yo lo convencimos”, se lee en una publicación de Twitter del 25 de junio.

En las redes sociales de Tim Hortons México no se ha confirmado la apertura de alguna sucursal en Ciudad de México.

Pero a todo esto, ¿quién fue Tim Horton y por qué la cafetería más famosa de Canadá lleva su nombre? La historia se remonta a 1964 y aquí damos a conocer todos los detalles.

Probablemente si has viajado al norte de México, específicamente a los estados de Coahuila o Nuevo León, has visto alguno de los famosos cafés Tim Hortons. En realidad, se trata de una marca canadiense que se creó en 1964.

En Canadá es posible hallar tantos cafés Tim Hortons como otras cadenas de marca se encuentran actualmente en México. Sus inicios se le deben a la leyenda de Hockey, Tim Horton, quien abrió la primera tienda en Hamilton, Ontario, Canadá en 1964.

Sin embargo, fue tres años más tarde, en 1967 cuando Tim Horton y Ron Joyce se asociaron para crear la franquicia, convirtiéndose en socios.

