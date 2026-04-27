Valve alista el lanzamiento de Steam Controller; ¿cuál será su precio y qué características tendrá?

La empresa estadounidense Valve confirmó el precio y la fecha de lanzamiento de su nuevo Steam Controller, un mando para videojuegos diseñado exclusivamente para computadora, laptop o cualquier dispositivo compatible con Steam, incluyendo PC con Windows, Mac y Linux, así como tabletas y celulares.

¿Qué implementará este nuevo accesorio?

El mando vendrá con un cable y transmisor inalámbrico que proporcionará una conexión rápida y estable a la hora de jugar, no obstante, también funciona como una estación de carga que se enganchará magnéticamente al control, para utilizarlo de manera remota; su batería durará cerca de 35 horas.

Por su parte, el control contará con sticks magnéticos con tecnología TMR, diseñados para mejorar la sensación, la capacidad de respuesta y la fiabilidad a largo plazo. Estos serán compatibles con toques capacitivos para activar de forma sencilla los controles de movimiento.

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El Steam Controller se diseñó con todas las entradas para todos los juegos. Foto: Steam

Asimismo, el mando llevará potentes motores en su interior, ofreciendo a los usuarios una experiencia inmersiva de juego a través de la vibración. Además, incluirá un giroscopio con sensores en ambas empuñaduras del control, así como botones de agarre y dos paneles táctiles debajo de los sticks.

También contará con un botón "Steam" de encendido que les permitirá a los usuarios acceder de manera más rápida a la biblioteca, la tienda, los controles de juegos, etc. Un segundo botón de "Menú de acceso rápido" permitirá acceder a las notificaciones, la lista de amigos, el chat y otras funciones.

Finalmente, el mando cuenta con cuatro botones programables en la parte posterior, una cruceta, botones "A", "B", "X" e "Y", gatillos analógicos "L" y "R".

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Estos son los elementos que incluirá el nuevo mando de Valve para dispositivos compatibles con Steam. Foto: Steam

¿Cuándo estará a la venta y qué precio tendrá?

El Steam Controller estará disponible para su compra el próximo 4 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, con un costo de 99 dólares, esto es 1,721 pesos mexicanos aproximadamente.

Sin embargo, hasta el momento solo se encuentra disponible su reserva en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia esperando pronto llegar a México y otros países de Latinoamérica. El precio dependerá de la región, debido a costos adicionales por distribución.

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