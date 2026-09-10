A través de redes sociales se viralizó un video compartido por un usuario en X, que muestra un presunto intento de extorsión por elementos de tránsito en la capital mexicana.

De acuerdo con las imágenes, el hombre habría sido detenido y despojado de su placa. Además, la presunta víctima denunció que el personal de seguridad le habría pedido la cantidad de 9 mil pesos para evitar la sanción correspondiente.

Al querer "regatear" esta cantidad, el elemento le dice que puede darle la tercera parte del monto pedido. "Baja tu dinero porque aquí hay cámaras", dice el elemento. Segundos más tarde, éste le dice que le entregue 5 mil pesos para dejarlo ir. "¿Cuánto te pueden dar ahorita? Ya que te den unos 5 y te entrego... Pero no te tardes mucho", instó el señalado.

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En la grabación el hombre encara a los elementos de tránsito, señalándolos por un presunto intento de extorsión. Cuando el personal trató de imponer la multa, el sujeto les pidió que esperaran, pues ya había realizado una llamada al 911.

No obstante, haciendo caso omiso, los policías buscaron subir a su vehículo y retirarse del lugar. Más tarde, tras la llegada de elementos de policía sectoriales, el hombre denunció que se les habría dejado ir a los elementos, haciendo caso omiso a la petición de la persona que pidió el apoyo.

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De acuerdo con lo que se ve en la grabación, minutos más tarde, los elementos policiales le habrían mencionado que su intervención de emergencia en el lugar habría sido por agresión a un policía y no por un reporte de extorsión.

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Policías de tránsito de la SSC. Foto: Especial.

¿Qué respondió la SSC de la CDMX?

Aunado a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) lanzó un comunicado en la plataforma de X, donde informó que, con respecto al caso presentado en la grabación, se habrían iniciado dos expedientes de investigación administrativa.

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El primero relacionado al actuar de los policías de tránsito y el segundo, asociado a la omisión de los policías sectoriales que atendieron al llamado que se realizó a la línea de emergencia 911, según lo mencionado por las autoridades.

"Reiteramos que no se tolerarán actos que afecten a la ciudadanía y que vayan en contra de los códigos de ética y de conducta que nos rigen. Todos los casos de corrupción o contrario a la normatividad serán investigados y sancionados", señalaron las autoridades.

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mndsm