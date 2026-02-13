Historias de San Valentín: perdió su empleo, pero no el amor a su vocación; conductor ofrece terapia psicológica mientras maneja

El Día del Amor y la Amistad suele centrarse en parejas, flores y promesas. Sin embargo, existe otro vínculo que atraviesa la vida cotidiana y pocas veces ocupa el centro de la conversación: el que se construye con el trabajo. En ese terreno diario, entre avenidas y semáforos, Alejandro Morales encontró la forma de unir su vocación con el volante.

Psicólogo de formación y conductor de plataforma por decisión, convirtió su automóvil en un espacio donde la escucha dejó de ser casual para transformarse en el eje de cada trayecto.

Cuando el trabajo redefine la identidad

Tras una incapacidad y su despido como ejecutivo de reclutamiento en una empresa petroquímica, la conducción dejó de ser un ingreso complementario y se convirtió en su actividad principal. El cambio no solo implicó una transición laboral, sino una revisión profunda de su identidad fuera del cargo que ocupaba.

“Fue, quizá, un intento por no dejar de lado el hecho de ser psicólogo. De alguna manera, necesitaba aferrarme a mi carrera, a esa identidad que tanto trabajo me costó construir”, relató en entrevista con EL UNIVERSAL.

De esa necesidad surgió una idea concreta: colocar un pequeño cartel dentro del vehículo en el que informaba que era psicólogo. No ofrecía terapia formal ni consultas improvisadas; simplemente abría la posibilidad de conversar.

“No quería ser únicamente un conductor más; quería aportar algo distinto en cada viaje”.

Lee también: San Valentín: cuando el amor también transforma vidas; la historia que une el derecho y la docencia universitaria

Un automóvil convertido en espacio de escucha

Con el paso de los días, mencionó que la iniciativa comenzó a circular en redes sociales; sin embargo, más allá de la viralidad, lo que realmente cambió fue la dinámica dentro del auto. Los traslados dejaron de ser recorridos silenciosos y se transformaron en momentos de desahogo.

“Mi intención era que el viaje no fuera solo un traslado, sino un espacio donde alguien pudiera platicar y sentirse escuchado”.

Conductor de plataforma ofrece sesiones de psicología mientras maneja

Desde el inicio dejó claro que lo que ocurre dentro del vehículo no sustituye un proceso terapéutico. Se trata de acompañamiento durante el trayecto y, en algunos casos, de una invitación a buscar ayuda profesional.

Historias que caben en un trayecto

A lo largo de los viajes, comentó que ha escuchado varios relatos. Entre ellos, recuerda la conversación con una mujer que hablaba sobre sus hijos adultos y la sensación de haber perdido su lugar.

“Me decía que se sentía desplazada, sola, incluso inútil, porque toda su vida se había definido a través de la maternidad”.

Conversaciones como esa, añadió, revelaron una constante: muchas personas necesitan un espacio para expresar lo que no siempre logran decir en otros entornos. Por ello, recalcó que la inteligencia emocional ocupa un lugar central en la vida cotidiana, aunque no siempre recibe la misma atención que otros aspectos del desempeño profesional.

Lee también: Hombre rechaza viajar en auto decorado de rosa y conductora lo exhibe en redes; video se vuelve viral

Amor propio más allá de las etiquetas

Además, mencionó que la experiencia también transformó su propia perspectiva. Ser psicólogo y conductor al mismo tiempo generó cuestionamientos externos y, sobre todo, una reflexión interna.

“Muchas veces subestimamos lo que somos por aferrarnos a etiquetas (…) incluso si te quedas sin trabajo, sin dinero o sin pareja, tu valor no depende de eso”.

Ante ello, señaló que el valor de la experiencia no radica en el vehículo, sino en el tiempo compartido, ya que el trayecto de un punto A a un punto B se convierte en una pausa donde el tráfico deja de ser un obstáculo y funciona como un espacio para liberar tensión.

“Yo me siento bien. Como conductor, porque sé que la persona se sintió segura y tuvo una buena experiencia. Como psicólogo, porque no he abandonado mi sueño; lo estoy ejerciendo de otra manera”.

Por último, puntualizó que el amor que siente por lo que realiza en su trabajo actual trasciende oficios y profesiones.

“Hagas lo que hagas y estés donde estés, sigues siendo tú. Lleva lo que eres a todos los espacios en los que te desarrolles”.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

Registro obligatorio de celulares 2026; ¿cómo saber cuántas líneas tengo vinculadas en Telcel, AT&T y Movistar?

Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv