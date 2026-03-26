Harry Potter HBO Max: primer tráiler de la serie desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

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El pasado 25 de marzo HBO Max lanzó el primer tráiler de , serie protagonizada por Dominic McLaughlin, quien dará vida al famoso mago y desató la euforia de los fans por esta nueva versión.

Por medio de redes sociales, quienes han seguido de cerca la historia escrita por J.K. Rowling, reaccionaron con entusiasmo a los primeros vistazos de la producción original de HBO y creando una épica.

Primer tráiler de Harry Potter. Foto: IMbB
Primer tráiler de Harry Potter. Foto: IMbB

Tráiler de Harry Potter desata épica ola de memes

Los cambios que tendrá la narrativa en la serie, desató críticas entre algunos internautas por los posibles escenarios que abarcará la historia.

Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales
Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales

Las referencias a telenovelas mexicanas fueron de las más aplaudidas entre los usuarios.

Asimismo, los detractores de la escritora británica también tuvieron una referencia especial en la lluvia de memes.

Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales
Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales

Los que fueron fans de la saga en su niñez, no tardaron en postear al respecto con una dosis de humor, ya que la serie estará enfocada a acercar la historia a las nuevas generaciones.

Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales
Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales

La regresión al posicionar la historia en el gusto del publico, fue inevitable para muchos.

Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales
Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales

El notable cambio del profesor Snape, quien será interpretado por Paapa Essiedu, también generó todo tipo de reacciones con una épico guiño a la película "Pulp Fiction".

Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales
Los usuarios desataron la euforia por el famoso mago. Foto: Redes Sociales

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dcs

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