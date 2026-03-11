¿Habrá clases el viernes 13 de marzo?; esto dice el calendario SEP

Muchos tutores y padres de familia se preguntan si el megapuente de marzo será una realidad, pues tienen dudas sobre la fecha exacta en que se suspenderán las actividades escolares en nivel básico, ya que también se acerca el periodo vacacional de Semana Santa.

Según el calendario de la SEP, habrá próximamente suspensión de actividades escolares y a continuación te daremos los detalles para saber de qué fechas se trata y te prepares para un fin de semana largo.

Durante marzo, también inician las vacaciones de Semana Santa. Foto: Archivo. EL UNIVERSAL

¿Habrá clases el viernes 13 de marzo?

De acuerdo con la institución, se tiene marcado el viernes 13 de marzo como “Registro de Calificaciones”, dicha actividad forma parte de las labores administrativas de la comunidad dicente, lo que indica que los alumnos no tendrán clases.

Asimismo, después del sábado 14 y domingo 15, el calendario indica que el lunes 16 de marzo se hará una “suspensión de labores docentes”, ya que es considerado como día de descanso obligatorio en México debido al natalicio de Benito Juárez, una de las fechas cívicas más importantes, la cual se conmemora oficialmente el 21 de marzo; sin embargo, la legislación laboral permite mover el descanso al lunes previo para generar un fin de semana largo.

Descubre qué días no habrá clases. Foto: Archivo El Universal

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa?

Según el calendario de la SEP, los estudiantes de nivel básico iniciarán las vacaciones de Semana Santa 2026 el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.

Este receso escolar se deriva de una de las celebraciones religiosas más arraigadas, donde algunas comunidades realizan procesiones y representaciones de la muerte y resurrección de Cristo; aunado a ello, también las familias suelen tomar días de asueto.

El ciclo escolar 2026 contempla las Semana Santa en el mes de marzo y abril. Foto: Unsplash

