¿En qué consiste una fecundación in vitro?; ministra María Estela Ríos aseguró que no son considerados parte de una familia

La ministra María Estela Ríos González se volvió tendencia tras una declaración realizada durante una sesión del pleno, donde mencionó que, “salvo quien haya nacido in vitro”, podría estimarse que no forma parte de la familia.

La ministra María Estela Ríos González en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN/Cuartoscuro

La afirmación surgió en medio de un debate jurídico relacionado con la atención a mujeres víctimas de violencia en el estado de Chihuahua, lo que provocó una ola de reacciones y cuestionamientos en distintas platafomas como X.

Durante la sesión, las y los ministros discutían un proyecto presentado por Arístides Guerrero García, enfocado en determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género deben ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

En su intervención, la ministra manifestó su rechazo al proyecto al considerar que la propuesta omitía valorar los beneficios de fortalecer la puerta de entrada institucional para atender la violencia familiar.

¿Qué es la fecundación in vitro?

De acuerdo con Medline Plus, la fecundación in vitro (FIV) es un procedimiento médico de reproducción asistida en el que el óvulo de una mujer se une con el espermatozoide de un hombre fuera del cuerpo, generalmente en un laboratorio.

¿Qué es la fecundación in vitro? Esto se sabe. Foto: Pixabay

A diferencia de la concepción natural, en la que la fecundación ocurre dentro del organismo femenino, en la FIV el embrión se forma en condiciones controladas y posteriormente se transfiere al útero, donde puede implantarse y desarrollarse el embarazo.

¿Por qué se utiliza la fecundación in vitro?

La fecundación in vitro se utiliza para tratar diferentes causas de infertilidad, entre ellas:

Edad materna avanzada

Trompas de Falopio obstruidas o dañadas

Endometriosis

Problemas de fertilidad masculina , como bajo conteo de espermatozoides

, como bajo conteo de espermatozoides Infertilidad inexplicable

Síndrome de ovario poliquístico

La fecundación in vitro se utiliza para tratar diferentes causas de infertilidad. Foto: Freepik

En muchos casos, este procedimiento representa una de las alternativas más eficaces para lograr un embarazo cuando otros tratamientos menos complejos no han funcionado.

Riesgos asociados a la fecundación in vitro

Aunque la fecundación in vitro es un procedimiento utilizado en la medicina reproductiva, también puede implicar algunos riesgos que deben considerarse antes de iniciar el tratamiento.

Entre los principales se encuentran:

Síndrome de hiperestimulación ovárica , provocado por la respuesta excesiva a la medicación hormonal.

, provocado por la respuesta excesiva a la medicación hormonal. Embarazo múltiple , cuando se transfieren varios embriones.

, cuando se transfieren varios embriones. Aborto espontáneo , que ocurre aproximadamente en el 20% de los embarazos logrados por FIV.

, que ocurre aproximadamente en el 20% de los embarazos logrados por FIV. Embarazo ectópico, cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina.

- Con información de Erick Moctezuma

