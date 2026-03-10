La periodista Selene Flores arremetió contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) María Estela Ríos González, tras los comentarios que emitió respecto a que las personas nacidas in vitro "no forman parte de la familia”.

A través de un video, la conductora de Milenio expresó que ella es una mamá "autónoma" con una hija de 11 meses "concebida mediante un procedimiento de fertilización in vitro y es una niña profundamente deseada y amada".

Selene Flores dijo que las palabras de la integrante de la SCJN en el pleno la sorprendieron e indignaron. Agregó que "las palabras de una ministra de la Corte no son menores, tienen peso jurídico, institucional y simbólico; y por eso resulta preocupante se sugiera que un niño nacido mediante reproducción asistida no pertenece a una familia".

Añadió que este tipo de discursos reviven prejuicios que creíamos superados y que en México debería existir la discusión respecto a la garantía de derechos de las infancias, ya que "hay enormes pendientes en materia de reproducción asistida".

Asimismo, propuso que el Máximo Tribunal abra espacio para discutir sobre el reconocimiento pleno de la afiliación desde el nacimiento, protección hacia cualquier forma de discriminación y el acceso ético, regulado y gratuito a los tratamientos de fertilidad.

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”: ministra María Estela Ríos

Durante una sesión del Pleno, los ministros discutían un proyecto de Arístides Guerrero García, que busca determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género, en el Estado de Chihuahua, tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

Sin embargo, el debate destacó por los comentarios de Ríos González, quien en su intervención advirtió que no estaba de acuerdo con la propuesta y pidió que la protección a la mujer no se reduzca exclusivamente al ámbito personal e individual, ya que “la agresión no se sufre solo en el trabajo o el trayecto o en función de su situación de vulnerabilidad individual, sino que también puede darse y se da dentro de la familia”.

Sobre el tema, sugirió “salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.

Las familias no las define la biología ni la técnica médica.



Las define el amor, la responsabilidad y el derecho.



Y ninguna ministra debería olvidarlo. pic.twitter.com/iSdNcumWpE — Selene Flores (@SeleneFloresMX) March 11, 2026

